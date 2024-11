Migbelis Castellanos sale del programa Enamorándonos USA

Migbelis Castellanos ha tenido un año bastante movido, pues además de quedar embarazada, ya no formará parte del programa Enamorándonos USA, en el que vivió grandes momentos.

La conductora venezolana de televisión confesó que debido a que está en el programa Desiguales se le ha hecho difícil sobrellevar la carga de trabajo y más aún cuando está esperando a su primer bebé.

En la transmisión de este lunes del show de citas la ganadora de Nuestra Belleza Latina en el 2018 confirmó la noticia: “Como ya saben, también hago otro programa antes de Enamorándonos, entonces me tomaba muchísimo tiempo de mi día y ya lo siento más en el embarazo el cansancio, no lo estaba pasando muy bien porque me dolían mucho las caderas, la espalda y Jason estaba muy preocupado de que llegara tan tarde a la casa, no pudiera descansar, me levantara muy temprano, así que sí, fue una decisión que tomamos juntos por el bien de mi embarazo y que sabemos que las cosas en la vida tienen que seguir evolucionando y yo estuve tanto tiempo aquí y aprendí tanto y ahora pues me toca seguir otro rumbo en la vida”.

La Miss Venezuela 2013 se mostró agradecida por todo lo que experimentó dentro del show y además anunció a su reemplazo.

En la transmisión, Migbelis Castellanos compartió la noticia con emoción: “Bueno, ya sé que estoy muy emotiva y sensible porque me voy, pero me voy muy contenta porque quien viene a formar parte de la familia de Enamorándonos es alguien que ustedes han visto en sus casas, en este estudio ya conocen quién es y es la presentadora Kiara Liz”.

Posteriormente, entró al set la boricua, quien lució un vestido azul eléctrico y explicó que se siente muy feliz por esta oportunidad: “¡Qué encomienda me acaba de dejar Migbelis, ahora sí Dios mío”.

Además de esto, explicó: “Un placer trabajar con ustedes”.

Los televidentes lamentaron la salida de Migbelis Castellanos, pues durante largo tiempo acompañó a Rafael Araneda y a Patricia Gámez en la misión de ayudar a la gente a encontrar el amor. Sin embargo, entendieron las razones por las que la venezolana decidió decir adiós.

