¿Qué se sabe de la salud de Anuel AA? 

El cantante puertorriqueño Anuel AA canceló una presentación en Uruguay por complicaciones de salud, según confirmó su equipo. Se trata de un nuevo show que suspende el artista por motivos similares.

La productora encargada del evento, RFL Producciones, dijo que el reguetonero no se pudo presentar en Montevideo porque se vio afectado de salud.

“Estando listo para subir al escenario y listo para dar su show, el artista comenzó a experimentar síntomas preocupantes relacionados con la salud cardíaca que requirieron atención médica inmediata. Luego de la evaluación del equipo médico, se concluyó que el artista no estaba en condiciones para presentarse en su show”, escribieron en la publicación.

Por ahora, no se ha dado más información en torno al famoso, pero algunos fans se han preocupado por su estado de salud.

La salud de Anuel AA

En octubre de 2023 el intérprete se publicó una foto en la que se le vio en la cama de un hospital y dejó un mensaje para sus seguidores, informando que atravesaba dificultades de salud.

“Me operaron anoche de emergencia. Solo Dios sabe el porqué de las cosas, fue cuestión de vida o muerte”, comentó.

Esa situación retrasó el lanzamiento de su álbum: “No puedo seguir trabajando ahora mismo, gracias a Dios estoy vivo, es lo único que me importa #Rompecorazones. Iba a salir en 2 semanas pero ya no. (Pospuesto hasta nuevo aviso, les doy la fecha rápido que sepa que va a pasar conmigo. Perdón por quedarles mal a mis fanáticos con el cambio de fecha del EP atrasándolo mas. Se que llevan esperándome y yo me jodí con cojones pa’ recuperar mi carrera después de que casi me la destruyo yo mismo y tengo un plan de trabajo demasiado HP. Es la primera vez que tengo un equipo de trabajo real como todos los otros artistas de la elite”.

Ahora, luego de más de un año, otra situación similar afecta al reguetonero, quien ha logrado posicionarse dentro de la industria musical.

