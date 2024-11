“Nueva lesión es algo normal”, dice Neymar tras un año sin jugar

Un año de baja estuvo Neymar Jr. luego de romperse el ligamento cruzado anterior y un menisco de su pierna izquierda. En su segundo partido, tras volver de la lesión, el brasileño no aguantó ni media hora y volvió a sufrir problemas físicos que lo obligaron a salir.

Tras esto, el delantero acudió a redes sociales para normalizar lo que había pasado. Al parecer, los equipos médicos de Al Hilal le advirtieron que podía ser propenso a lesiones musculares debido a la larga inactividad.

“Es normal que después de un año pase esto, los médicos ya me avisaron, por eso tengo que tener cuidado y más minutos para jugar (…) sentí como si fuera un calambre, solo que muy fuerte. Haré exámenes y espero que no sea nada más”, confesó en una story en Instagram.

Lesión de Neymar Jr.

El lunes, durante el encuentro de la Champions League asiática ante el Esteghlal iraní, el brasileño entró al minuto 58 y tan solo 29 después tuvo que ser retirado por una dolencia en el muslo izquierdo. Ya el sudamericano había reaparecido el pasado 21 de octubre ante el Al-Ain emiratí y este era el segundo encuentro en el que participaba.

Neymar no está inscrito en las competiciones nacionales. Por lo tanto, solo puede jugar la Champions Asiática, cuyo próximo partido es el 26 de noviembre ante el Al-Sadd catarí.

En la rueda de prensa posterior al duelo, el entrenador portugués Jorge Jesús confirmó de qué se trata la lesión. “Sufre de una lesión muscular. No sé cuánto tiempo no podrá entrenarse, al menos dos semanas. Va a tener problemas musculares hasta que consigamos reequilibrarlo muscularmente, físicamente. Hasta que no lo hagamos, eso va a pasar mucho”.

