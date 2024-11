Quieren la pelea: Omar Chávez y Misael Rodríguez se dijeron toda la verdad durante una entrevista

Los boxeadores Omar Chávez y Misael Rodríguez finalmente contaron todos los detalles de la suspensión de su combate y que generó un fuerte incremento en su rivalidad que espera ponerle punto y final el próximo mes de enero en caso de llegar a un acuerdo a su reprogramación.

Este encuentro lo realizaron durante una entrevista para ‘El Show de Piolín’, donde cada uno defendió su postura luego de este acontecimiento en el que el equipo del ‘Chino’ Rodríguez solicitó la cancelación del combate porque Omar Chávez no cumplía con el peso estipulado.

“Yo le dije a Fernando (Beltrán, promotor de Zanfer) que estaba listo. Estaban viendo la fecha, creo que va a ser para el año que viene en enero y yo estoy puesto para trabajar, a mí me gusta trabajar, me gusta pelear. Si es el Chino qué bueno, porque le traigo ganas, pero si no ni modo, estamos listos para pelear con quien sea”, dijo Chávez.

“Son cosas de promotores, a mí que me den la fecha y si el promotor la hace donde la haga, yo iré para allá. Yo me dedico sólo entrenar y a dar lo mejor de mí arriba del ring”, agregó el peleador.

Por su parte, el Chino Rodríguez habló que él se preparó por varias semanas para poder estar en las mejores condiciones posibles de cara al encuentro que ya estaba pautado para el 30 de noviembre.

“(Estoy) en el gimnasio de box donde debe de ser. Estoy listo para pelear si quieren la otra semana, si quieren esta semana, cuando quieran. Ya le habían puesto fecha, habían dicho que el 30 de noviembre. Para eso estoy entrenando”, expresó.

“Espero que no saques excusas. No me voy a poner a alegar contigo porque me vas a ganar. Vas a ganar porque eres un vato payaso. Zanfer dice que en toda la historia del boxeo no le había pasado algo como lo que tú hiciste. Qué vergüenza dejaste el público afuera porque me pasé un kilo. Pinch* vato cul*n, la neta ya estábamos listos”, agregó el peleador.

Omar respondió con fuerza

Para finalizar Omar Chávez fue enfático al asegurar que nadie sigue la regla del peso arena y no estaba en el contrato, por lo que aseguró que la cancelación no tenía ningún sentido para él.

“Yo doy el peso (168 libras). Hay que pelear, damos el peso y peleamos, todo mundo cuando da el peso no se anda cuidando. La regla (del peso arena) nadie la sigue y no está en el contrato, de la cual tú te sostuviste porque te dio miedo. Se está hablando de la nueva fecha para que estés bien preparado y no tengas excusas. Hay que hacer las cosas bien, yo tengo mi compromiso que es ahorita la película, voy a cumplir lo que tengo que hacer y después voy contigo y hacemos el compromiso para la gente y lo cumplimos”, concluyó Chávez.

