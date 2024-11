Beneficios y riesgos de la comida picante

El picante crea una explosión en nuestra boca y una serie de reacciones que van desde sentir ese picor, la temperatura y esa combinación genera placer en algunas personas, pero además la combinación de la capsaicina y la curcumina de los alimentos picantes tienen múltiples beneficios para la salud.

El picante tiene componentes antioxidantes y antiinflamatorias que generan múltiples beneficios para la salud, aunque siempre es recomendable comerlo con moderación, sobre todo en caso de problemas con estomacales o con el estómago delicado.

Una experta en Nutrición y Dietética, Tai Ibitoye, explica Welife, que el picante no es para todo tipo de público, ya que hay personas que no toleran los alimentos picantes, aunque admite que cuando a una persona le gusta puede desarrollar tolerancia con el paso del tiempo.

Los expertos explican que el picante no es un sabor, sino una sensación “de ardor agudo captada no por las papilas gustativas, sino por los receptores del dolor que se encuentran en la boca”.

Beneficios del picante para la salud

Recientes investigaciones realizadas por la Universidad de Pekín revela que el consumo de alimentos picantes, ricos en capsaicina y curcumina, a diario tuvo un impacto en la disminución de un 14% del riesgo de mortalidad por enfermedades respiratorias, oncológicas y cardiovasculares.

Ayuda a combatir enfermedades

Uno de los elementos presentes en el picante es la curcumina, un reconocido polifenol presente en la cúrcuma con probadas propiedades antiinflamatorio y antioxidante.

El consumo recular de curcumina se asocia con una menor inflamación y esto a su vez contribuye a mejoras las condiciones de salud que originan enfermedades crónicas.

También es eficaz para ayudar a disminuir los niveles de azúcar en sangre, mejorar la sensación de las agujetas tras el ejercicio. Una de las formas de potenciar sus beneficios es combinarlas pimienta negra, para mejorar su absorción.

Fortalece el sistema inmunitario

Un estudio de la tal Universidad de Xinyang revela que la capsaicina tiene una actividad antioxidante y antitumorales, importante que beneficia a la salud tanto cardiovascular como digestiva, esto se debe a las propiedades químicas de la capsaicina. También favorece la salud de intestino porque promueve el crecimiento de la microbiota, fortalece el sistema inmunitario, acelera el metabolismo, tiene el efecto de disminuir el apetito y favorece la pérdida de peso.

Efectos adversos del picante

El picante es uno de los alimentos preferidos por un gran sector de los estadounidenses. Crédito: PEXELS | Cortesía

Pese los beneficios que ya mencionamos de la capsaicina, vale resaltar que no es fácil de digerir y es el causante de la sensación de ardor en la boca. Esto se debe a que “la capsaicina se une a al receptor del dolor TRPV1 que se encuentra en la boca y la lengua, lo que envía una señal al cerebro que nos dice que estamos comiendo algo que no deberíamos”, explica la especialista.

La capsaicina puede causar diarrea, dolor estomacal y vómitos, debido a que tiene la capacidad de activar distintos receptores del dolor por todo el cuerpo.

Según explica la especialista, cuando se tiene condiciones como el síndrome de intestino irritable, el consumo de picante puede empeorar algunos síntomas, por lo que no se recomienda consumirlo.

Cómo aliviar la sensación del picante en la boca

Aunque lo más frecuente es tomar agua para aliviar la sensación de los alimentos picantes, lo cierto que no es lo más recomendable, ya que la capsaicina “es una molécula no polar y no puede disolverse en las moléculas polares del agua, por lo que acaba expandiéndose por la superficie de la boca”.

La sugerencia es beber un producto lácteo o leche, porque contiene caseína, “una molécula no polar que se une a la capsaicina y evita que alcance los receptores del dolor que se localizan en la boca”.

