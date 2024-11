Novia de Juan Soler vuelve a ‘Sale el Sol’

Paulina Mercado, pareja sentimental del actor Juan Soler, ha demostrado una notable valentía y determinación en su proceso de recuperación tras una delicada operación de cuello, donde le fue retirado un tumor que afectó sus cuerdas vocales. A pesar de las dificultades, la presentadora ha regresado al matutino “Sale el Sol” con una actitud positiva, aunque aún está en tratamiento para recuperar completamente su voz.

Su regreso al trabajo, tras un mes de convalecencia y terapias, ha sido alentador. Paulina ha compartido en redes sociales cómo aprovecha el tiempo en el automóvil para realizar ejercicios de voz, mostrando su compromiso con la recuperación. A pesar de tener la voz un poco ronca en su primer día de vuelta, su progreso ha sido evidente a medida que pasa el tiempo.

Paulina ha destacado la importancia de la constancia y una actitud positiva en su proceso de sanación, lo que le ha permitido recuperarse más rápido de lo que los médicos esperaban. Su historia inspira a muchos, mostrando que, a pesar de los obstáculos, con esfuerzo y determinación se pueden superar las adversidades.

Novia de Juan Soler había anunciado su reposo

“Me detectan este tumor hace un mes, fue rápida la intervención, me operaron el 30 de septiembre, afortunadamente, el tumor fue benigno, estoy muy agradecida con la vida. Lamentablemente, fue muy grande y al sacarlo, mis cuerdas vocales salieron un poquito afectadas, una está flojita, entonces, es un silencio que tengo que hacer en este momento, para que escuche, para ver qué tengo dentro, para ver qué dice mi interior, estoy en ejercicios, estoy en terapia, echándole muchas ganas, para poder hablar y expresar lo que tengo que decir que es: ‘Gracias, a Dios, al universo, a la vida, a mi casa Imagen, a los jefes'”, expresó frente a las cámaras de ‘Sale El Sol’.

“La verdad no me duele nada, tengo que hablar, pero tengo que hablar muy bajito, porque si levanto la voz ahí sí me hace daño. Me porté mal nada más este día, porque para mí era muy importante conectar con ustedes y con la gente que está en casa, que me ha acompañado aquí durante casi 8 años. Vengo a decirles que necesito tomarme un tiempo más, pero voy a estar conectada de alguna manera con ustedes, quiero prepararme y hacer mis terapias”, agregó.

