Novia de Juan Soler hace una pausa laboral por su salud

Paulina Mercado, novia de Juan Soler, ha regresado brevemente al foro de Sale el sol tras su operación para la extirpación de un tumor en el cuello, un evento que generó gran emoción entre sus seguidores. A pesar de la buena noticia de que el tumor resultó ser benigno, la conductora anunció que tomará un descanso para concentrarse en su recuperación y en las terapias necesarias para recuperar completamente su voz, ya que sus cuerdas vocales se vieron afectadas durante la cirugía.

“Me detectan este tumor hace un mes, fue rápida la intervención, me operaron el 30 de septiembre, afortunadamente, el tumor fue benigno, estoy muy agradecida con la vida. Lamentablemente, fue muy grande y al sacarlo, mis cuerdas vocales salieron un poquito afectadas, una está flojita, entonces, es un silencio que tengo que hacer en este momento, para que escuche, para ver qué tengo dentro, para ver qué dice mi interior, estoy en ejercicios, estoy en terapia, echándole muchas ganas, para poder hablar y expresar lo que tengo que decir que es: ‘Gracias, a Dios, al universo, a la vida, a mi casa Imagen, a los jefes'”, dijo durante su visita al programa.

La conductora de televisión añadió que: “La verdad no me duele nada, tengo que hablar, pero tengo qué hablar muy bajito, porque si levanto la voz ahí sí me hace daño. Me porté mal nada más este día, porque para mí era muy importante conectar con ustedes y con la gente que está en casa, que me ha acompañado aquí durante casi 8 años. Vengo a decirles que necesito tomarme un tiempo más, pero voy a estar conectada de alguna manera con ustedes, quiero prepararme y hacer mis terapias“.

“La vida me pone una pausa forzada. ¡Abrazo el proceso para lograr, con mucho cuidado, escuchar esa voz interior, esa voz sabia que en muchas ocasiones descuido tantos compromisos, el ruido exterior, la vorágine en la que habito!, como cuesta ponerle atención. Hoy grito, no con la boca, grito con el alma…GRACIAS! Gracias a @imagentvmex @saleelsoltv por tanto amor, por tanto apoyo recibido, me siento abrazada. Gracias a mi amado @juansolervalls sin ti, nada sería igual. Iluminas mi vida, me haces mejor ser humano, eres mi motor”, fue parte del mensaje que envió en la red social de la camarita.

Aunque su reaparición fue inesperada y muy bien recibida por el público, Paulina dejó claro que su visita al programa era solo para comunicar su decisión de pausarse profesionalmente. No presentó ningún malestar físico y se mostró optimista sobre su recuperación, reiterando que la situación no era tan grave como se había temido inicialmente. La conductora se enfocará ahora en su salud para regresar a la pantalla cuando esté completamente lista.

