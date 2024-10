Paulina Mercado, novia de Juan Soler, tiene cáncer

Paulina Mercado, novia del actor Juan Soler, se enfrenta a uno de los momentos más desafiantes de su vida con una admirable actitud de fortaleza y esperanza. En una reciente entrevista con el programa “Sale el Sol”, compartió su experiencia tras recibir el diagnóstico de un tumor cancerígeno en el cuello. Durante la conversación, ella se mostró abierta y vulnerable, describiendo cómo fue el proceso que la llevó a descubrir su condición.

“De ahí (me hice) varios estudios y resulta que tengo un tumor maligno acá. Es cáncer, es cáncer, en un principio me daba terror decir la palabra cáncer. Decía: ‘Lo que tengo, esto que tengo’, pero me metí a terapia, me metí a medicación, llevo dos semanas con esto. No sé qué tipo de cáncer es, yo estoy esperanzada con que sea el cáncer más amable”, agregó en el programa.

La presentadora destacó la importancia de confiar en su equipo médico y en los tratamientos que le han recomendado. A pesar de la gravedad de la situación, Paulina se mantiene optimista y decidida a enfrentar la cirugía, que será un paso crucial en su lucha contra el cáncer. Con su testimonio, no solo busca concientizar sobre la enfermedad, sino también ofrecer un mensaje de esperanza a quienes atraviesan situaciones similares.

“Lo que tengo entendido, es que (el tumor) ya está muy grande, normalmente te lo quitan por la boca, pero en este caso, me lo van a quitar por el cuello porque ya está muy grande. Siento que nuestras cicatrices son un mapa de nuestra vida y esta línea me va a recordar para donde ir y cómo debo de vivir el aquí y el ahora”

Las palabras de Paulina son un recordatorio de la resiliencia humana y la importancia del apoyo familiar y profesional en momentos difíciles. Su valentía al compartir su historia seguramente inspirará a muchos a enfrentar sus propias adversidades con el mismo espíritu de confianza y esperanza.

“Dejé la responsabilidad (en manos del doctor). Ayer tuve una cita con el doctor muy interesante y me dijo todas las posibilidades, unas muy amables, unas catastróficas, y demás. Y le dije: ‘Doctor, por qué me dices esto’, y me dijo: ‘Porque ahorita estás despierta, estás en tus cinco sentidos, no sabemos qué viene, y nada más quiero saber si estás de acuerdo’“, añadió.

Sigue leyendo:

· Juan Soler sobre su madre: “Se pone muy complicado”

· Paulina Mercado relató el duro momento que vivió junto a Juan Soler antes de ingresar al quirófano

· Juan Soler tras hablar de su divorcio resalta que no se quiere casar con su novia Paulina Mercado