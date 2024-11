“Quería jugar, pero decidí que no”: escándalo en Francia por la no convocatoria de Mbappé

Escándalo y más polémica es lo que generó la no convocatoria de Kylian Mbappé a la selección de Francia. Este jueves el entrenador Didier Deschamps publicó la lista de jugadores llamados para enfrentar a Israel e Italia en la próxima fecha FIFA.

Sin embargo, el nombre de Kylian Mbappé no apareció. Se trata de la segunda ocasión en la que el entrenador decide no contar con la estrella. En el último parón de selecciones, el ariete no fue llamado. La diferencia es que en esa ocasión el jugador pidió su exclusión por molestias físicas.

Deschamps aseguró que se trata de una decisión netamente deportiva y nada tiene que ver con las acusaciones de supuesto abuso sexual contra Kylian durante una fiesta en Suecia.

Kylian Mbappé y Didier Deschamps. Crédito: Hassan Ammar | AP

“Tuve varias conversaciones con él. Lo he pensado y he tomado esta decisión para estos partidos. Creo que es mejor así. No voy a discutir. Puedo decirle dos cosas: Kylian quería venir, y no son los problemas extradeportivos los que entran en juego mientras exista la presunción de inocencia. Es una elección puntual para este encuentro con los dos partidos que nos esperan”, comentó.

“Soy consciente de que esto va a ocupar mucha atención mediática, pero no voy a entrar en explicaciones ni nada por el estilo. Porque no veo ningún sentido en hacerlo”, añadió.

La no convocatoria a Mbappé llega en un momento difícil para el delantero francés. Con Real Madrid no ha podido brillar ni jugar cómodo. Acumula siete goles en 15 partidos y ha fallado cerca de 30 remates.

La poca efectividad y su poca incidencia en el juego parece que le están pasando factura. En Francia ya comienzan desde la prensa a cargar duramente contra él, considerando que su presencia en el campo es “una carga, un lastre”.

