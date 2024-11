Yailin La Más Viral pelea con otra mujer en República Dominicana

Yailin La Más Viral ha protagonizado una pelea en un juego de baloncesto en República Dominicana y el video ha generado miles de reacciones en las redes sociales.

Este hecho ha llamado más la atención, pues la famosa se puso violenta sin importar que estuviera su hija Cattleya y la niña pudiera terminar afectada.

Por ahora no se saben los detalles exactos de esta discusión, pero algunas versiones que han circulado indican que la artista se molestó por unos comentarios que hizo una mujer en el lugar.

En el video se ve a Yailin molesta, pues grita y enfrenta a esta persona, a la que luego le da un manotazo.

En los mensajes que se leyeron estuvieron: “Ella salió del barrio, pero el barrio no sale de ella. Definitivamente, la clase no se compra”, “La mujer no dejaba de molestarla durante toda la noche”, “Si la molestan, no queda de otra. Yailin la mejor”.

Otros comentaron: “Me gusta que Yailin no ladra, sino que de una mete la mano”, “Ella pierde los estribos demasiado fácil”, “Es que la joven de atrás le estaba halando el cabello varias veces, ya al final reaccionó así”.

Yailin La Más Viral no ha hablado recientemente de este tema, solo se le ha visto enfocada en su trabajo musical, debido al lanzamiento del videoclip de Bing, Bong.

Este videoclip ya ha comenzado a calar, debido a que demuestra el lado salvaje de la artista, quien interpreta una corta, pero pegajosa letra.

A muchos de sus fanáticos les ha gustado este nuevo trabajo y por eso le han dicho: “Excelente trabajo el del productor. Muy pegajosa la pista”, “Me gustó mucho las tomas,superprovocativas, el ritmo súper, para discotecas, si ese es tu ritmo, música electrónica, de disco más que reguetón, adelante..,me gusta…soy boricua y me gustó bastante”.

Sigue leyendo:

· Tekashi dejó sola a una periodista que preguntó por Yailin

· ¿Cuánto costó la operación de Yailin La Más Viral para cambiarse el color de sus ojos?

· Yailin la más viral se rompe en llanto al hablar de su madre