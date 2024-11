FOTO: Peso Pluma causa revuelo en redes sociales con su nuevo look 

El cantante mexicano Peso Pluma sorprendió a propios y extraños tras compartir una fotografía en donde lució un nuevo look, el cual se “aleja” del característico estilo que lo acompañó durante los últimos años.

En dicha imagen, publicada por el mismo artista de 25 años en sus redes sociales, se puede ver al intérprete de “Ella Baila Sola” parado, pero recargado sobre una estructura, en lo que parece ser un balcón en un sitio desconocido.

Sin embargo, lo que verdaderamente llamó la atención de la imagen de Peso Pluma fue el estilizado y elegante look que presumió, el cual se caracterizó por vestir completamente de negro mientras fuma un puro con la mano derecha y sostiene una copa con la otra mano.

Usuarios se “burlan” de Peso Pluma

Tras la viralización de la imagen de Peso Pluma, en apenas unas horas tras su publicación, decenas de usuarios no dudaron en reaccionar a la misma a través de diversos comentarios en donde señalaron que el cantante nacido en Jalisco lució de manera femenina por su postura.

Incluso, y como parte de las críticas y burlas hacia el artista latino, otros más hicieron hincapié el contorno de la cintura de Peso Pluma, la cual fue comparada con la de otras artistas como Thalía, Ángela Aguilar, entre otras.

De igual manera, otros más señalaron que aunque quizá no fue la intención del cantante mexicano brindar esa imagen, reveló parte de su cambiante y versátil look. Finalmente, diversos usuarios no dudaron en comentar que la imagen de Peso Pluma podría corresponder al lanzamiento de una próxima canción o producto debido a su reciente colaboración con la marca de lujo Yves Saint Laurent.

Esta no es la primera ocasión en la que el cantante mexicano revela una nueva imagen en su ascendente carrera. Y es que luego de años de destacar por su conocido corte de pelo mullet, el intérprete de “Lady Gaga” sorprendió a propios y extraños al mostrar su nuevo look tras el lanzamiento de su disco “Éxodo”.

Este se caracterizó, de manera principal, por dejar de lado su peculiar corte y optar por un look más sobrio y recatado que se complementó con el uso de prendas más estilizadas y una imagen más elegante.

Tras la publicación de “Éxodo”, en junio pasado, el cantante mexicano dio inicio a su primera gira en solitario, “Éxodo Tour 2024”, en julio pasado, en donde visitó algunas de las ciudades más importantes de Estados Unidos.

El tour del mexicano, luego de meses de un gran número de shows, finalizó el pasado mes de octubre.

