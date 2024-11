Grammy 2025: Taylor Swift rompe récord al convertirse en la artista más nominada a álbum del año

Es un hecho, las predicciones rumbo al Grammy 2025 se han cumplido, ya que Beyoncé, Taylor Swift, Billie Eilish y Chappell Roan están entre las nominadas en la categoría de álbum del año: ‘Cowboy Carter’, de Beyoncé; ‘The Tortured Poets Department’, de Taylor Swift; ‘The Rise and Fall of a Midwest Princess’, de Chappell Roan, y ‘Hit Me Hard and Soft’, de Billie Eilish.

¿Tendremos un duelo de mujeres en las nominaciones al Grammy 2025?

Gracias a ‘The Tortured Poets Department’, Taylor Swift logra un nuevo hito en su carrera al convertirse en la artista más nominada en esta categoría superando a Barbra Streisand.

La cantante fue una de las protagonistas de la última edición de estos premios después de haber hecho historia como la primera artista que consigue cuatro estatuillas en el apartado de álbum del año.

Grammy 2025: Lista de nominados

Artistas como Chappell Roan y Sabrina Carpenter competirán con estas leyendas de la música pop gracias a sus álbumes que las convirtieron en las nuevas promesas del pop en inglés.

Carpenter lanzó el sexto álbum de su carrera bajo el nombre ‘Short n’ Sweet’, del que se desprende el éxito ‘Espresso’ que la llevó a la cima de las listas de música estadounidense. Mientras que Roan se sumó a la lista de nominados gracias a su álbum debut ‘The Rise and Fall of a Midwest Princess’.

