Sherlyn preocupada por abuso que sufre su hijo en el colegio

Sherlyn compartió su experiencia para concienciar sobre la importancia de abordar la violencia, incluso en su forma más leve, como es una mordedura, entre los niños. A través de sus redes sociales, expresó su preocupación por lo que considera una problemática que no debe ser minimizada, ya que puede tener repercusiones en el desarrollo y bienestar emocional de los niños.

“La verdad es que no le di tanta importancia porque son niños y, aunque sería algo que no debería pasar, como que pensé ‘bueno, a veces pasa. Resulta que no fue alguien nuevo, resulta que el que lo mordió fue justamente el mismo niño que lo molestó todo el año pasado. Y pues me tocó ir al colegio a ver qué se va a hacer porque requiero que se tomen medidas porque no me siento tranquila y yo creo que ninguna mamá se sentiría tranquila, sobre todo cuando a la hora que intentas dialogar con la contraparte la respuesta es ‘no será la primera ni la última vez y son cosas de niños'”, dijo en Instagram.

Al conversar con André, la actriz notó que su hijo no sólo había sido mordido, sino que también parecía haber normalizado la situación. Esto llevó a Sherlyn a reflexionar sobre la responsabilidad que tienen los padres y educadores de enseñar a los niños sobre la resolución de conflictos de manera pacífica y de no aceptar comportamientos agresivos.

“Me decían ‘sí es una mordida pero no es tan grave’. Sí, sí es muy grave porque el autoconcepto, el autoestima de los niños, la seguridad la van adquiriendo en los primeros años de edad y entonces, ¿Qué pasa? Que si yo le digo a André ‘ah bueno, te mordió pero es tu amigo’. No, no, quien te hace daño no es tu amigo, quien te lastima físicamente no es tu amigo”, expresó.

Sherlyn enfatizó la importancia de crear un entorno escolar seguro y respetuoso, donde se fomente la comunicación abierta y el diálogo. A través de su mensaje, invitó a otros padres a estar atentos y a actuar cuando se encuentran con situaciones similares, para proteger a sus hijos y asegurar que se sientan seguros en su entorno educativo. Además, recordó que es fundamental fomentar en los niños la empatía y el respeto hacia los demás, valores que pueden prevenir la violencia en el futuro.

“No podemos normalizar eso y tenemos que tener los oídos abiertos para poner atención en esas cosas porque después normalizas eso y al rato cuando llegue la niña que el novio la trató mal va a decir ‘era normal porque así me obligaban en la escuela a compartir como si fuera algo normal’“, manifestó.

Sigue leyendo:

· Sherlyn le dice a los haters: “Tengo maestría en vivir mi vida bonita”

· Sherlyn responde tajante a la doctora Nancy Álvarez tras preguntar por el padre de su hijo

· Sherlyn recuerda a su hermano: “Han cambiado tantas cosas… Tus hermanas nos pusimos grandes”