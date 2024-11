Liguilla y Play-in de la Liga MX: Formato, partidos y clasificados hasta el momento

Con solo dos fechas restantes en el Apertura 2024 de la Liga MX, el panorama para la liguilla y el Play-In empieza a definirse. También conocida como la “Fiesta Grande” del fútbol mexicano, la liguilla representa la fase decisiva en la Liga MX, en la que solo los mejores equipos avanzan tras una intensa fase regular para pelear por el título.

La Liguilla del Apertura 2024 comenzará el miércoles 20 de noviembre, arrancando con el Play-In, mientras que los cuartos de final están previstos para iniciar el miércoles 27 de noviembre. Esta fase se organiza en un formato de playoffs con ocho equipos en total, que se enfrentan en series eliminatorias hasta definir al campeón. Esta etapa consta de cuatro fases: el Play-In, cuartos de final, semifinales y la gran final.

La fase del Play-In es una etapa preliminar en la que participan los equipos ubicados entre el 7° y el 10° lugar en la tabla y funciona de la siguiente manera:

Primer partido: El equipo que termine en el 7° lugar se enfrentará al 8°; el ganador avanza a cuartos de final y jugará contra el segundo lugar de la tabla general.

Segundo partido: El perdedor del primer juego tendrá una segunda oportunidad contra el ganador del duelo entre el 9° y el 10° lugar. Quien gane este encuentro será el último equipo en clasificar a cuartos y enfrentará al líder de la fase regular.

a cuartos y enfrentará al líder de la fase regular. Eliminación directa: El equipo que pierda entre el 9° y 10° quedará automáticamente fuera de la liguilla.

Después de la fase de Play-In, los equipos se organizan según su posición en la tabla general, enfrentándose en duelos eliminatorios de acuerdo con el siguiente esquema: 1° vs. 8°, 2° vs. 7°, 3° vs. 6°

y 4° vs. 5°.

Estos cruces se establecen en función de la clasificación en la fase regular, salvo el caso de los equipos que avanzan desde el Play-In, quienes serán los rivales del 1° y 2° lugar.

Tras los cuartos de final, se vuelve a tomar la posición en la tabla para reordenar a los semifinalistas, enfrentándose el equipo mejor clasificado contra el peor clasificado de los cuatro, mientras que los dos restantes se enfrentan entre sí. La gran final decidirá al campeón, y todas las rondas se juegan a ida y vuelta, con el equipo mejor clasificado en la fase regular teniendo la ventaja de cerrar como local.

Clasificación directa (al momento):

Cruz Azul – 42 puntos

Toluca – 35 puntos

Tigres – 33 puntos

Pumas – 31 puntos

Atlético de San Luis – 30 puntos

Monterrey – 28 puntos

Equipos en zona de Play-In (al momento):

América – 27 puntos

Tijuana – 26 puntos

Chivas – 25 puntos

Atlas – 21 puntos

Equipos eliminados

Equipos eliminados (al momento):

Juárez – 17 puntos

Necaxa, Mazatlán y Puebla – 14 puntos cada uno

Pachuca – 13 puntos

Querétaro – 12 puntos

Santos – 10 puntos

Así, el Apertura 2024 sigue desarrollándose con solo dos jornadas restantes, donde los equipos buscarán asegurar su lugar en la siguiente fase, ya sea mediante la clasificación directa o en la emocionante etapa del Play-In.

