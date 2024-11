Pedro Martínez se burla de Yankees tras caer en Serie Mundial

Han pasado un par de semanas desde que un fatídico quinto inning privó a los Yankees de la remontada ante Dodgers durante el Juego 5 de la Serie Mundial, en el que los Californianos amarraron el cetro y a pesar del tiempo uno de los máximos rivales de los Mulos, Pedro Martínez, se manifestó al respecto.

Martínez fue cuestionado recientemente como parte su labor como analista en FOX Sports, sobre lo que opinaba de la actuación de los Yankees, pero lejos de ser imparcial en su lugar mandó un contundente mensaje que navegó entre la ironía y la burla.

El lanzador dominicano aprovechó para recordar que la única vez que un equipo ha podido remontar una desventaja de tres juegos en postemporada lo hizo Boston Red Sox en 2004, precisamente ante los Yankees, que luego de estar arriba 3-0 terminaron cayendo.

“Ellos tuvieron la misma oportunidad que nosotros hace 20 años de remontar y hacer historia. Pero no lo hicieron. Me baso en las palabras de David (Ortiz): ¡ellos no son nosotros!”, dijo Martínez.

En aquella ocasión, durante las semifinales de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, los Yankees estaban cómodos a un triunfo de regresar a la Serie Mundial pero una reacción inesperada hizo que Boston se convirtieran en el primer equipo en la historia del béisbol en volver de un 3-0.

Por si fuera poco el envión anímico se selló con el triunfo en el Clásico de Octubre, su primero desde 1918.

Desde su etapa como jugador Martínez siempre mostró rechazo a los Yankees, uno que aumentó cuando se mantuvo gran parte de su carrera lanzando para Red Sox.

De hecho, el derecho protagonizó una de las más grandes peleas de la historia precisamente ante Yankees, comenzando la reyerta con un lanzamiento malintencionado y terminando su participación cuando lanzó al fallecido expelotero Don Zimmer contra el piso a pesar de tener más de 70 años.

