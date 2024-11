Susan Sarandon cree que no volverá a trabajar en Hollywood por comentario pro Palestina

La veterana actriz estadounidense Susan Sarandon compartió recientemente que no cree volver a conseguir papeles en Hollywood tras hacer polémicos comentarios en una manifestación pro Palestina, por los cuales fue despedida de su agencia de representación.

“No lo sé. En Hollywood no“, comentó la ganadora del Oscar, después de que fuera cuestionada sobre si le volverán a ofrecer participar en una gran producción.

En una entrevista con The Times, Sarandon, de 78 años comentó que, tras ser expulsada de una de las agencias más importantes de Hollywood, United Talent Agency, ya no ha conseguido trabajo.

“Mi agencia me dejó, mis proyectos fueron cancelados. Me han utilizado como ejemplo de lo que no se debe hacer si se quiere seguir trabajando“, comentó.

Este año, Susan Sarandon solo ha estrenado tres filmes independientes, “The Fabulous Four”, “The Gutter” y “Pets to Rescue”, esta última es una cinta animada.

La estrella de “Thelma & Louise” también reveló que hay muchas personas del gremio cinematográfico que se quedaron desempleadas tras pedir un alto al fuego en Gaza.

“Hay tantas personas sin trabajo en este momento desde noviembre del año pasado. que han perdido sus trabajos como conserjes, como escritores, como pintores, como personas que trabajan en la cafetería, maestros sustitutos, que han sido despedidos porque tuitearon algo, o les gustó un tuit, o pidieron un alto al fuego“, declaró.

En noviembre del año pasado, Sarandon se unió a una creciente ola de celebridades y activistas que han expresado su apoyo a Palestina en el contexto del conflicto con Israel, el cual se intensificó tras los ataques del grupo Hamas y la posterior respuesta militar israelí. La actriz, compartió su apoyo a las víctimas palestinas, comentando durante un mitin que los judíos estaban sintiendo lo que es ser musulmán en territorio estadounidense.

Aunque poco después se disculpó por el mensaje, calificándolo como un “grave error“, la agencia de talentos que representaba a la actriz desde 2014 United Talent Agency (UTA), dirigida por Jeremy Zimmer, de ascendencia judía, puso fin al vínculo con ella.

En los últimos años, la intérprete se ha convertido en defensora de los derechos humanos, incluso en 2018 fue arrestada por protestar sobre la controvertida política migratoria de Donald Trump de separar a los niños de sus padres.

Susan Sarandon ha demostrado a lo largo de su carrera que no tiene miedo de expresar sus opiniones, sin importar las repercusiones profesionales que puedan surgir.

