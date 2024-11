Tragedia en restaurante en Queens, Nueva York: hombre muere apuñalado

Un hombre de 55 años murió apuñalado en un bar restaurante de lujo en Queens (NYC) la madrugada de ayer.

La víctima no identificado fue acuchillada en el pecho “Agenda Restaurant & Lounge”, un establecimiento costoso ubicado en 31st St. cerca de 28th Av. en Astoria aproximadamente a las 2:20 a.m., informó la policía de Nueva York.

Paramédicos llevaron al hombre al Elmhurst Hospital Center, pero no pudieron salvarlo. No quedó claro de inmediato qué provocó el ataque o si la víctima era un cliente o un trabajador del lugar. Una persona fue detenida ayer pero al momento aún no ha sido acusada, acotó Daily News.

El mes pasado Antony Abreu fue condenado a cadena perpetua por matar por encargo a un desarrollador inmobiliario afuera de un bar de karaoke en Queens. En febrero el mexicano Baraquiel Castelán (32) fue apuñalado en una pelea grupal en un bar en El Bronx (NYC).

En general en la ciudad de Nueva York son comunes los apuñalamientos y cortes. La tendencia actual pareciera ser menos personas baleadas, pero más acuchilladas. Hasta finales de septiembre más de 65 personas murieron por arma blanca en 2024, por encima de 54 a este mismo momento el año pasado. Eso deja un promedio de que cada semana un neoyorquino ha perdido la vida por armas blancas.

Hubo 4,493 casos de apuñalamientos en 2023 hasta principios de diciembre, un aumento de 6% frente al mismo período de 2022. En paralelo los arrestos por delitos de arma blanca aumentaron casi 30%.

Un reporte previo de NYPD alertó en agosto del año pasado que los apuñalamientos mortales habían subido 29% ese año en la ciudad en comparación con antes de la pandemia (2019). Los ataques con armas blancas se han vuelto más frecuentes en diversos escenarios: calles, edificios, hogares, buses, Metro, fiestas, escuelas y hasta establecimientos comerciales y zonas de cajeros automáticos ATM.

Kerry Lewis fue arrestado ayer como sospechoso de las brutales muertes a puñaladas de su novia y su padrastro anciano en Brooklyn (NYC). La semana pasada dos hombres fueron arrestados como sospechosos de acuchillar fatalmente a dos hermanos peruanos afuera de una fiesta en El Bronx.