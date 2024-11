Trump elige a gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, como secretaria del Departamento de Seguridad Nacional

Washington – El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha elegido a la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, para ocupar la secretaría del Departamento de Seguridad Nacional, informó este martes la cadena CNN que cita a fuentes familiarizadas con el proceso.

La elección de Noem, que llegó a sonar como candidata a la vicepresidencia, indica que el líder republicano se ha tomado en serio su compromiso de tomar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal, según la cadena.

Con la elección de la gobernadora republicana, Trump se asegura que una persona leal dirija una agencia que él prioriza y que es clave para su agenda nacional, según el medio estadounidense.

Noem tendrá la tarea de supervisar una agencia en expansión que controla desde el sistema de Protección Fronteriza de Estados Unidos y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) hasta la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y el Servicio Secreto de Estados Unidos.

La cadena CNN recuerda que Noem llegó a estar en la lista de candidatos de Trump para la vicepresidencia, pero su relación con el expresidente cambió después de la repercusión negativa que generó la publicación de su libro: “No Going Back: The Truth on What’s Wrong with Politics and How We Move America Forward” (No hay vuelta atrás: la verdad sobre lo que está mal con la política y cómo hacemos avanzar a Estados Unidos).

En él, reveló que tuvo que matar a “‘Cricket”, su perro de raza pointer de 14 meses, cuando no mostraba signos de ser un perro de caza ideal.

Al parecer, la gobernadora relató que el perro era “imposible de entrenar”, según extractos publicados en prensa, y argumentó más tarde que esas anécdotas tenían como objetivo demostrar lo capaz que es de realizar algunos de los trabajos más espantosos de la vida cuando es necesario.

“El pueblo estadounidense sabe cómo gastar su propio dinero. Si elimina el despilfarro gubernamental y concentra el gasto federal en las funciones básicas del gobierno, el presidente Trump se ocupará de la deuda y desatará el crecimiento económico. ¡Eso es lo que hicimos en Dakota del Sur!”, escribió la gobernadora en uno de sus últimos mensajes en X.

