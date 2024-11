Yolanda Andrade terminó en un hospital por una telenovela

La experiencia compartida por Yolanda Andrade resalta un aspecto poco discutido de la actuación: el impacto que los personajes pueden tener en la salud mental y física de los actores. Interpretar un papel que requiera emociones extremas, como la ira constante, puede llevar a consecuencias serias, como lo vivió Yolanda con sus problemas de salud relacionados con el colon.

La circunstancia que atravesó Yolanda es un reflejo de la importancia del autocuidado en el ámbito del entretenimiento. Los actores a menudo se sumergen profundamente en sus personajes, pero es fundamental que también sepan desconectar y cuidar de su bienestar. La conversación entre Andrade y Montserrat Oliver abre un espacio para que otros en la industria reconozcan la necesidad de equilibrar las exigencias de este trabajo con prácticas saludables.

“Yo si me afecté, hay una novela que se llama retrato de Familia que está en el canal de telenovelas que yo siempre estaba enojada, y me enfermé del estómago. Se me paró el colon y terminé en el hospital“, dijo en Unicable.

Yolanda Andrade y sus más recientes problemas de salud

“Yo tuve una situación con mi cerebro, que tuve problemas para mover mi cuerpo también y un virus en la sangre. Entonces no fue fácil, no ha sido, pero no imposible. Claro que me bañaban, me agarro de Dios y de pronto me da depresión, obviamente. Tuve unos cuadros fuertes de depresión y pues llorar, llorar”, agregó sobre una experiencia de hace pocos meses.

El no solo sirve como una advertencia sobre los riesgos que pueden surgir de una inmersión excesiva en un rol, sino que también fomenta un diálogo sobre el manejo de las emociones y el desarrollo de estrategias que permitan a los artistas mantenerse saludables en su profesión. En un entorno donde la presión por entregar actuaciones memorables es alta, el autocuidado y el apoyo entre colegas son esenciales para preservar la salud integral de los actores.

“No, nunca quise suicid*rm en esta ocasión, la verdad no. Nunca quise, al contrario, quería vivir y ahora, en esta nueva etapa de mi vida, valoro todo, todo lo tomo como aprendizaje, hasta para ir al baño, para lavarte la cabeza, para hacer las cosas más simples, desde cargar una botella de agua”, mencionó a Montse.

