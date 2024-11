3er muerto en patio de niños: auge de violencia en Nueva York

Un joven sin hogar de 21 años fue apuñalado mortalmente en un parque infantil en Brooklyn ayer al comenzar el día, el mismo sitio donde dos hombres fallecieron baleados en el verano.

La víctima no identificada fue apuñalada en el estómago durante un enfrentamiento con un hombre cerca de Flushing Ave. y Steuben St. alrededor de las 8:45 a.m. del martes. Los paramédicos lo llevaron rápidamente al New York-Presbyterian Hospital Brooklyn, donde fue declarado muerto a las 9:20 a.m., dijo la policía de Nueva York.

La víctima vivía en un refugio para migrantes en la cercana calle Ryerson, aunque su estatus migratorio no quedó claro de inmediato. No está claro el motivo del crimen.

Este homicidio sucedió en Clinton Hill’s Steuben Playground, donde el migrante Enny DeJesus Urbina Méndez, de 21 años, y otro hombre murieron baleados en julio, recordó Daily News.

“Tienen que hacer algo porque es un grupo de personas del refugio que se instaló en el parque”, dijo un conductor de camión que se identificó como Ralph. “Esto no es sorprendente. Hubo un incidente hace unos meses con un tiroteo”.

“Solía ​​haber muchos niños jugando en este parque, ahora ya no se ve eso”, agregó. “Todo está patas arriba… A veces instalan campamentos aquí. La gente tiene miedo de venir a ese parque y la situación empeora cada vez más”.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Urbina Méndez fue uno de dos hombres que recibieron disparos fuera del refugio por parte de un pasajero de una motocicleta que saltó del vehículo y abrió fuego. La otra víctima fue Francisco Fuentes Rangel, de 59 años. La víctima más joven murió esa noche, la otra dos días después.

En general en la ciudad de Nueva York son comunes los apuñalamientos y cortes. La tendencia actual pareciera ser menos personas baleadas, pero más acuchilladas. Hasta finales de septiembre más de 65 personas murieron por arma blanca en 2024, por encima de 54 a este mismo momento el año pasado. Eso deja un promedio de que cada semana un neoyorquino ha perdido la vida por armas blancas.

Hubo 4,493 casos de apuñalamientos en 2023 hasta principios de diciembre, un aumento de 6% frente al mismo período de 2022. En paralelo los arrestos por delitos de arma blanca aumentaron casi 30%.

Un reporte previo de NYPD alertó en agosto del año pasado que los apuñalamientos mortales habían subido 29% ese año en la ciudad en comparación con antes de la pandemia (2019). Los ataques con armas blancas se han vuelto más frecuentes en diversos escenarios: calles, edificios, hogares, buses, Metro, fiestas, escuelas y hasta establecimientos comerciales y zonas de cajeros automáticos ATM.