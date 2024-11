The Undertaker se hace viral por presentar uniforme de un equipo de la Serie A

The Undertaker es considerado por muchos el personaje de la WWE. Su impacto en la lucha libre ha trascendido fronteras hasta el punto que el pasado martes fue elegido por el Genoa de la Serie A para presentar en redes sociales la tercera equitación del club.

Las redes sociales estallaron en interacciones al final de la jornada del martes cuando se hizo oficial la colaboración del ya retirado Mark William Calaway, más conocido como The Undertaker, y el club donde destaca la estrella mexicana Johan Vásquez.

El exluchador posó para una sesión de fotos donde se le ve usar el nuevo jersey color negro. Además de una pañoleta y lentes de sol negro, los cuales usó en uno de sus personajes dentro de la WWE.

𝐈𝐓 𝐆𝐎𝐓 𝐃𝐀𝐑𝐊𝐄𝐑 ⚫️🍯 pic.twitter.com/noVg6T5Quy — Genoa CFC (@GenoaCFC) November 12, 2024

El Genoa también publicó un clip en el que se aprecian las calles genovesas ambientadas bajo las tradicionales campanas de la música de entrada del Undertaker. El final del clip finaliza con la silueta de ‘El Enterrador’ con sombrero y gabardina.

El luchador estadounidense actualmente tiene 59 años. Sus más de dos décadas siendo la cara de la industria y algunos problemas físicos por lesiones, lo obligaron a retirarse en noviembre de 2020. Desde abril de 2022 fue inducido al Salón de la Fama de la World Wrestling Entertainment (WWE).

No obstante, The Undertaker sigue vinculado a la compañía con apariciones esporádicas. Un ejemplo de ello ocurrió este año cuando salió en medio del ring durante un combate entre Roman Reings y Cody Rhodes en el que también estaba The Rock.

