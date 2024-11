Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 14 al 20 de noviembre

Exposición fotográfica en el Clemente

El Centro Cultural Clemente Soto Vélez y el Teatro LATEA presentan “Storied Lens”, una selección de fotografías creadas a lo largo de 50 años por el artista puertorriqueño Máximo Rafael Colón. La exposición, que forma parte del XIX festival BORIMIX que celebra el papel pionero de los puertorriqueños en Nueva York, está dedicada por primera vez al trabajo de un solo artista. Además se presentará una serie de conversaciones que destacan a otros artistas latinos emergentes como Destiny Mata, Amy Ponce, Mario Rubén Carrión, Maylyn “Zero” Iglesias y Jon Ferrer. Storied Lens estará expuesta desde el 14 de noviembre al 15 de enero de 2025 en la Galería Tamayo del Teatro LATEA. El sábado 16 de noviembre, de 2:00 a 4:00 pm, se llevará a cabo el evento “Mercedes Trelles en conversación con Máximo Rafael Colón”, una conversación interactiva en profundidad entre la co-curadora de Storied Lens, Mercedes Trelles y Máximo Rafael Colón. Para más información, visite: https://www.theclementecenter.org/

Cortesía The Clemente. Máximo Rafael Colón, Fiesta de Loiza, 1975.



Navidad colombiana en el teatro Thalia

El Thalia Spanish Theatre presenta el espectáculo musical “Navidad en Colombia”, que regresa a petición del público, en colaboración con Mestizo Art Center y la cantante invitada especial María Escobar. Bajo la dirección artística de Harold Puente y la producción de Ángel Gil Orrios, este show celebra las tradiciones navideñas del folclor colombiano a través de música y danza. Protagonizado por los bailarines Lorena Ayub, Willy Mena, Deiner Iván Carabalí, y muchos más, con coreografías de Sebastián Lozano, Jonathan Méndez, Víctor H. López y otros destacados coreógrafos, el espectáculo estará en cartelera por cinco semanas, del 15 de noviembre al 15 de diciembre. Las funciones serán los viernes y sábados a las 8 pm, y los domingos a las 4 pm, en el Thalia Spanish Theatre (41-17 Greenpoint Avenue, Sunnyside, Queens). Más información y boletos en thaliatheatre.org o al (718) 729-3880.

Cortesía

Moonrise en el Paradise Club

Este espectáculo, creado por la reconocida artista acrobática Lara Jacobs Rigolo, se inspira en la tradición y rinde homenaje a las 13 antiguas diosas de la luna. El show combina actos únicos de danza, arte aéreo, acrobacias, canto y poesía visual. La experiencia completa incluye un exclusivo menú de cena-espectáculo de varios tiempos, diseñado por el chef con estrella Michelin John Fraser. El menú juega con temas de temporada, con cada plato complementado por cócteles cuidadosamente elaborados e inspirados en la esencia de cada diosa lunar. Los días 15, 16, 22 y 23 de noviembre, de 7 a 10 p.m. Paradise Club está ubicado en el 701 7th Avenue, Manhattan Boletos: https://www.eventbrite.com

Foto: Cortesía The Times Square EDITION

Danza afrolatina y flamenco en Queens College

El Kupferberg Center for the Arts en Queens College ofrecerá una noche de danza y música en vivo para celebrar el 10º aniversario de la CUNY Dance Initiative con un espectáculo de dos compañías, que contará con más de una docena de músicos y bailarines en escena. Sekou McMiller & Friends presentará Afro Latin Soul, una vibrante exploración de las raíces africanas y de jazz en la danza y música de la salsa, con la participación de seis bailarines y seis músicos en vivo. Por su parte, Sonia Olla & Ismael Fernández retomarán la sección de “palmas” de ELLA, creada durante una residencia en Queens College en 2018. El evento se llevará a cabo este sábado 16 de noviembre, a las 7 PM, en el LeFrak Concert Hall (65-30 Kissena Blvd, Flushing). Boletos: kupferbergcenter.org/event/los-ricos-afro-latin-soul/.

Foto: Cortesía

Tango en el Guggenheim

El lunes 18 de noviembre, Works & Process at the Guggenheim presenta una noche dedicada al alma del tango. El cuarteto del ganador del Latin Grammy Pedro Giraudo interpretará “Tango Essence”, junto al bailarín Leonardo Sardella. Luego, la NYCity Tango Collective ofrecerá una lección de baile interactiva y un baile social abierto a todos en la icónica rotonda del Guggenheim. Los asistentes también podrán disfrutar de la exposición del museo Harmony and Dissonance: Orphism in Paris, 1910?1930, que celebra los patrones circulares de los cuerpos emparejados, emblemáticos del tango. En el Peter B. Lewis Theater (1071 Fifth Avenue) a las 7:00 pm. Boletos:https://www.worksandprocess.org.

Foto: Lawrence Sumulong

Desfile y luces en Harlem

Sea parte del comienzo de las celebraciones de fin de año en Harlem, ya que el 125th Street Business Improvement District (125th St. BID) presentará las “Harlem Holiday Lights”, un evento gratuito que tendrá lugar el martes 19 de noviembre a partir de las 6 pm. El desfile es un espectáculo en movimiento que “ilumina” todo el vecindario, e integrará negocios locales, íconos culturales y miembros de la comunidad. Con más de una docena de carrozas mágicamente iluminadas, el desfile arrancará en la calle 125 y Broadway y recorrerá todo el vecindario. Además, las calles brillarán con una variedad de actividades y experiencias, incluyendo entretenimiento musical, presentaciones de danza, fiestas, refrigerios, sorteos, promociones especiales con negocios locales y mucho más. Para más información, visite: https://www.harlemlightitup.com.

Cortesía

Ivy Queen en el Carnegie Hall

Ivy Queen hará su debut en Carnegie Hall el próximo miércoles 20 de noviembre a las 8:00 p.m. en el Stern Auditorium / Perelman Stage. Nombrada Mujer Ícono de la Música por Billboard en 2023, Ivy Queen irrumpió en la escena musical en la década de 1990 con un espíritu de empoderamiento y autodeterminación. La carrera de esta pionera cantante, rapera, compositora y actriz va más allá del reggaetón, también ha explorado la salsa, bachata, hip-hop, y más. Este evento único es parte de Nuestros sonidos, el festival donde el Carnegie Hall visibiliza la cultura latina en Estados Unidos. Esta presentación marca la primera vez que un artista de reguetón ofrece un concierto en el Carnegie Hall. Boletos:https://www.carnegiehall.org.

Cortesía Carnegie Hall

Chayanne en el Barclays Center

Después de cinco años de ausencia, Chayanne está de vuelta en los escenarios con su “Bailemos Otra Vez Tour” y el próximo miércoles 20 de noviembre se presentará en el Barclays Center. Con un repertorio que incluye clásicos como “Torero” y “Dejaría Todo”, junto con nuevos éxitos como “Bailando Bachata”, “Como Tú y Yo” y “Te Amo y Punto”, el famoso cantante puertorriqueño viene una vez a cautivar a sus fanáticos de Nueva York. A las 8:00 pm. Boletos: https://cmnevents.com/on-tour/chayanne/.

Foto:Benito Alvarado | @bennyy.blanco

En Broadway: “A Wonderful World”

Los amantes del jazz y la buena música tienen una cita obligada en Broadway, con el reciente estreno de “A Wonderful World: The Louis Armstrong Musical”. El show da un paseo por la vida y carrera del reconocido cantante y trompetista americano, interpretado por el ganador del Premio Tony, James Monroe Iglehart (Aladdin, Hamilton), destacando su éxito y crecimiento en el mundo de la música y el cine, así como las complejas relaciones que tuvo con sus cuatro esposas, interpretadas por Darlesia Cearcy como Lucille Wilson, Kim Exum como Alpha Smith, Dionne Figgins como Daisy Parker, y Jennie Harney-Fleming como Lil Hardin. Libreto de de Aurin Squire y fue co-concebido por Andrew Delaplaine y Christopher Renshaw. En Studio 54 (254 West 54th Street). Boletos:louisarmstrongmusical.com.

Foto: Jeremy Daniel

A jugar ‘curling’ en Bryant Park

El Curling Cafe & Bar en el Bank of America Winter Village at Bryant Park acaba de abrir para sumarse a la lista de actividades invernales al aire libre en Nueva York. Todos los niveles de experiencia son bienvenidos para el curling sin hielo, una actividad ideal para grupos de hasta ocho personas. Las reservas incluyen un domo con calefacción exclusivo para calentar entre juegos. Los participantes pueden recargar sus energías con una selección de comida, desde crujientes papas fritas, filetes de pollo o sándwiches, hasta una tabla de quesos o macarrones con queso. Cada paquete incluye una jarra de chocolate caliente o sidra de manzana caliente, y hay otras bebidas disponibles para pedir a la carta. Todas las reservas se pueden hacer con antelación. Visite: https://book.peek.com/s/6e2f0590-d64d-4e77-b368-a874c585b1d2/bdYrE.

Foto: Kevin-Ornelas

Nuevo menú de brunch en Massara

Massara, el nuevo restaurante italiano del Chef Stefano Secchi y David Switzer (de Rezdôra, con estrella Michelin), ha lanzado su nuevo menú de brunch.Especializado en cocina de Campania, el lugar ofrece platos exquisitos inspirados en la abundancia agrícola y pesquera del sur de Italia, preparados en horno y parrilla de leña, con opciones como la Frittura Della Zona (pulpo y aceitunas), el Stagione Pizzette (sungolds, panceta y scamorza), el Funghi Reale (setas al horno con gremolata de perejil y ajo), el Cheesemaker Raviolini (bufala d.o.p., tomate datterini y albahaca) y el Uova al Purgatorio (huevos de granja, tomate datterini y parmigiano),entre otros. El brunch se sirve los sábados y domingos de 11:30 am a 2:15 pm. Massara está ubicado en el 913 de Broadway, Manhattan. Reservaciones: https://www.massara.nyc.

Foto: Naazz Thomas

Cena con los mejores vinos italianos en Blu on The Hudson

El galardonado equipo culinario y de vinos de Blu on The Hudson se asoció con Il Poggione para organizar una cena exclusiva y un evento de maridaje de vinos el próximo martes 19 de noviembre a las 6:30 pm en su comedor privado. La cena incluirá una recepción con champán, seguida de una comida de cinco platos curada por el chef ejecutivo JC Ortega, acompañada con los vinos de Il Poggione, del sommelier Adam Greer. Tenuta Il Poggione, una de las bodegas más respetadas de toda la Toscana, elabora vinos increíblemente potentes tanto para coleccionistas como para bebedores cotidianos. Blu on the Hudson está ubicado en el 1200 Harbor Boulevard Weehawken, en Nueva Jersey, con espectaculares vistas del Hudson y Manhattan. Para reservar, visite: OpenTable