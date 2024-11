María Antonieta de las Nieves descarta estar vetada

María Antonieta de las Nieves, conocida por su icónico papel como “La Chilindrina”, expresó su entusiasmo por el reestreno de El Chavo del 8 en Televisa. En su encuentro con la prensa, destacó la importancia de la serie en la cultura y en el corazón de sus seguidores, celebrando su regreso después de la prolongada ausencia tras la disputa legal entre Televisa y el Grupo Chespirito.

“Ya hice de todo, pero lo que nunca se me hubiera ocurrido es que iban a volver a pasar El Chavo tanto en el Canal 2 de México como en ViX. Estoy fascinada, feliz, porque me están cayendo mucha chamba, ¡porque me están viendo de nuevo”, comenzó diciendo en un encuentro con los medios de comunicación.

La actriz también utilizó la ocasión para desmentir rumores sobre un supuesto veto de Televisa en su contra. Afirmó que su relación con la empresa es cordial y que siempre ha tenido la puerta abierta para regresar. Esto contrasta con las especulaciones que habían circulado en los medios, dejando claro que su amor por El Chavo del 8 y el legado de Roberto Gómez Bolaños permanece intacto.

“Me dejaste muda. No hombre, ojalá nada más que me hablen y yo estoy ahí puesta. Nunca he estado vetada. A mí no me han dicho que esté vetada, yo no he ido y las veces que he ido me han dejado pasar, o sea no creo estar vetada”, le comentó a los reporteros sobre los rumores que han surgido en los últimos días.

El reestreno ha provocado una ola de nostalgia y alegría entre los fanáticos, quienes han estado esperando su regreso desde que la serie fue retirada de la programación en julio de 2020. Con su retorno a plataformas como ViX y a la televisión abierta en Las Estrellas, el fenómeno de El Chavo sigue vivo en la memoria colectiva, y sus protagonistas continúan desempeñando un papel fundamental en esta historia.

“Mira para mí es un verdadero privilegio haber estado en El Chavo y otro privilegio que lo hayan vuelto a pasar después de tantos años. Estoy llena de alegría”, dijo.

