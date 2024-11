Escrutinio general en Puerto Rico arroja supuestos votos por adelantado de fallecidos, la CEE rechaza alegato

Nueva York – Al menos 10 sobres de papeletas con voto adelantado de personas supuestamente fallecidas fueron identificadas durante el proceso de escrutinio general en Puerto Rico tras las elecciones del 5 de noviembre.

Así lo denunció la comisionada electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Karla Angleró, ayer a medios en la isla.

Según la funcionaria, solicitó que se le proveyera el listado completo con los nombres que aparecen en los sobres.

En declaraciones a Primera Hora, la comisionada electoral del PPD dijo: “Son fallecidas. Personas que han fallecido, algunos desde el 26 de septiembre. En la investigación que se ha hecho, se han verificado todas las listas que están pendientes de validar”.

“Creo que en Corozal son tres, en otros municipios me enviaron como cinco o seis. Me empezó a crear esa suspicacia de que, contra, hay que verificar bien esas listas y, por eso, no puede darse por sentado que sobre que tú hayas recibido que nos has validado la identidad del elector, le puedas dar por bueno y validado”, agregó.

Angleró precisó que estos sobres con papeletas votadas por correo fueron sometidos a la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado (JAVAA). A través del trámite se examinará si el elector solicitó esa vía de votación, su dirección y si presentó una fotocopia de una identificación válida. La JAVAA tiene la potestad de comunicarse con el elector si lo considera pertinente.

Angleró añadió que recibió quejas por parte de juntas locales en varios municipios, ya que, supuestamente, estaban llamando a los electores para pedirles que contactaran a la CEE para reclamar su sobre de papeleta votada para poder identificarla y validarla.

“Ese no es el proceso. El proceso es que de aquí (CEE) se genera la llamada al elector y tienen que validar con unas preguntas, obviamente, de seguridad que es el elector y, posteriormente, dan el proceso de validación”, expuso según citada por El Nuevo Día.

Presidenta de la CEE rechaza alegato sobre electores fallecidos

En respuesta a la controversia, Jessika Padilla Rivera, presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), dijo que el asunto se investigaría.

Posteriormente, rechazó el argumento de la comisionada del PPD y argumentó que los votos son de personas vivas que aparecían “excluidas por muerte”.

“No es que habían muertos votando. Son vivos que aparecían como muertos, no muertos votando”, declaró en conferencia de prensa.

El proceso de escrutinio general inició el martes y se realiza en el Centro de Operaciones de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), en Hato Rey. Durante esta fase, se verifican y se consolidan los resultados de los comicios.

En el escrutinio, se evalúan las actas de cada colegio de votación para corregir cualquier error numérico que se identifique.

Las actas básicamente contienen los documentos en los que los miembros de mesa colocan los datos relacionados con la votación.

El escrutinio de actas se supone que se lleve a cabo mediante la revisión de las Actas de Cuadre de Papeletas, el Acta de Escrutinio de Colegio y el Acta de Incidencias del Colegio.

La CEE está obligada a recontar las papeletas del colegio o los colegios cuyas actas arrojen discrepancias.

El asunto de personas fallecidas en los archivos lleva rondando la CEE desde septiembre pasado, luego de que un reportaje del Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico (CPI) arrojara que supuestamente habían unos 900,000 fallecidos en el Registro General de Electores (RGE), miles de los que aparecían votando en las elecciones del 2016 y 2020.

CEE batalla con denuncias públicas de “muertos” en sus archivos desde septiembre

La controversia llevó a que la CEE refiriera al Departamento de Justicia al CPI a raíz del reportaje exclusivo bajo el alegato de que habían obtenido información confidencial y privilegiada de ciudadanos.

“El acceso al Registro General de Electores solamente lo tiene la CEE y eso no fue producido por la CEE, el propio elector, y dudo que 900,000 electores le hayan dado acceso al CPI…es más, 5 millones, porque el Registro General de Electores tiene sobre 5 millones de récords electorales. Así que dudo que 5 millones, entre ellos fallecidos, le hayan dado el acceso…y otros que tienen acceso son los comisionados electorales. El Registro General de Electores establecido por el Código Electoral se usa única y exclusivamente para asuntos electorales”, señaló Padilla Rivera en entrevista con El Diario a principios de octubre.

La presidenta de la CEE rechazó que con la acción estuvieran atentando contra la libertad de prensa.

“Nosotros no estamos atentando contra la libre expresión, contra los derechos que tenga la prensa para informar, incluso de proteger sus fuentes; no tenemos ningún problema con eso. Sí tenemos problema en que se haya accedido de manera ilegal a esa información y que se brinde de manera incorrecta, porque incluso el CPI cita a esta presidenta e intercala la entrevista que se le hizo a esta presidenta dentro de ese reportaje como haciéndolo ver que esta presidenta avala esa información cuando a mí se me entrevista fuera de esos números; no se me hablan de esos números”, sostuvo.

Para esas fechas, la CEE continuaba depurando las listas. Sin embargo, la funcionaria no pudo dar un número exacto de casos de electores fallecidos en el registro.

