Elecciones en Puerto Rico este martes: cinco partidos, una Alianza y dos papeletas adicionales; lo que debes saber

Nueva York – Puerto Rico realiza este martes unas elecciones generales históricas en la que dos partidos en alianza apuestan a vencer a los candidatos de las dos colectividades que por más de 50 años han controlado la política de la isla.

El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) llegan hoy a la recta final electoral asociados y con una promesa de acabar con la corrupción y otros males que han marcado la política de la isla.

La contienda que enfrenta a la llamada “Alianza de País” formada por el Partido Popular Democrático (PPD) y el Nuevo Progresista (PNP) es trascendental, ya que el poder político y puestos como el de gobernador y comisaría residente han pasado del PNP al PPD y viceversa, desde el 1948.

Juan Dalmau, quien en el 2020 quedó en cuarto lugar con casi el 14 % de los votos como candidato a la gobernación por el PIP, ha subido dos lugares, según las encuestas más recientes de medios en la isla, para ubicarse muy cerca de la candidata del PNP, Jenniffer González. Mientras los sondeos ubican a Jesús Manuel Ortiz, candidato del PPD, en tercer lugar, y a Javier Jiménez, del Proyecto Dignidad, en el cuarto.

Los resultados divulgados esta semana de la encuesta del principal periódico local, El Nuevo Día, colocan a González como ganadora con un 37 % de los votos. A la estadista, le sigue Dalmau, con un 29 %; Ortiz, con 22 %; y Jiménez, con 7 %. Sin embargo, en un sondeo previo del El Vocero, WAPA TV y WKAQ, González obtuvo 31 % y Dalmau 29%.

Para los seguidores de la Alianza, la prueba más reciente del amplio respaldo a la “Patria Nueva” que prometen sus líderes fue la masiva asistencia al cierre de campaña nombrado “El Festival de la Esperanza: en Alianza Rumbo al Triunfo”.

La congresista Nydia Velazquez (i), el candidato por el Partido Independentista a la Gobernación, Juan Dalmau (c), y la candidata a comisionada residente por Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassen en el cierre de campaña de la Alianza. Foto: EFE/ Thais Llorca

Los informes de medios calcularon en unos 50,000 los participantes en el evento en el Centro de Convenciones de San Juan.

En su mensaje a los presentes, Dalmau dijo que van a transformar la gobernanza en Puerto Rico para un gobierno de unidad.

“Esto no comenzó ayer. Esto no comenzó hace un par de semanas. Este movimiento en alianza que hemos ido construyendo es un movimiento que se trata de amor, de desprendimiento, de solidaridad, de entrega y de dejar al lado los egoísmos institucionales para darle una opción de cambio al pueblo de Puerto Rico”, expuso.

Dalmau, cuya candidatura se vio temporalmente en riesgo luego de que su esposa Griselle Morales sufriera una hemorragia cerebral aguda, insistió en que es hora de acabar con el bipartidismo, ya que Puerto Rico ha sufrido sus consecuencias por más de 55 años.

“Nos tocó nuestro momento de reivindicar esta patria nuestra y reclamar el Gobierno como nuestro”, declaró.

En el encuentro participaron los artistas urbanos Raw Alejandro, Residente y Bad Bunny, quien en los últimos meses intensificó sus denuncias contra el PNP, por, según él, representar la corrupción e imponer a LUMA Energy. También estuvo presente la congresista demócrata de Nueva York, Nydia Velázquez, quien hace unas semanas endosó públicamente la Alianza junto a su colega, la también representante Alexandria Ocasio Cortez.

Bad Bunny: “Mi corazón y el amor que siento por este país, me trajo aquí”

En su discurso, el trapero dijo que el gobierno digno y prospero que merece Puerto Rico está en las manos de los líderes de la Alianza.

Argumentó que él no ha endosado a nadie, sino que ha sido el pueblo de Puerto Rico que orgánicamente y con fuerza han optado por la Alianza.

“A mí nadie me dijo que yo tenía que estar aquí esta noche…a mí me trajo mi corazón. Mi corazón y el amor que siento por este país, me trajo aquí. Ustedes, yo estoy por aquí por ustedes que me trajeron aquí. Yo estoy aquí porque amo a este país igual que a mi madre, y por mi madre yo doy la vida”, resaltó el boricua.

“Son ustedes los que me han inspirado una vez más. Son ustedes, el pueblo, la gente, Puerto Rico, los que me han dicho a mí que este 5 de noviembre debemos votar por Juan Dalmau y la Alianza de País”, agregó.

A las críticas por sus posturas políticas públicas, respondió: "Hay muchos boricuas que se han tenido que ir y tienen todo el derecho de hablar y expresarse, y más cuando su sueño es un día volver".

Por el otro lado, González, en su cierre de campaña en el Coliseo Mario Quijote Morales en Guaynabo, le restó peso a la presencia de Bad Bunny.

La candidata a la gobernación de Puerto Rico por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González en el cierre de campaña este domingo, en Guaynabo. Foto: EFE/ Enid M Salgado

“En el lado de allá, donde tienen que pagarles a artistas para que se llene, allá, esa plataforma (de gobierno) habla de cosas que pondrían a Puerto Rico en extrema pobreza”, alegó González en referencia a las propuestas de la Alianza y la ideología independentista de líderes como Dalmau.

En esa línea, González insistió en su discurso de que votar por Dalmau es acercar a Puerto Rico a regímenes de izquierda.

“En esta tarima no hay espacio para el discurso de odio, de muerte, de los que quieren separar a Puerto Rico y convertirlo en un Venezuela, en un Cuba o en Nicaragua”, afirmó.

“Este pueblo se juega el martes dos caminos: uno hacia la democracia, que permite la libertad religiosa, y otro, donde te arrestan, te tumban el Whatsapp, las redes sociales por pensar distinto”, alegó.

“Ustedes saben que yo no canto. Ustedes saben que lo mío es trabajar; pero, gracias a Dios, los que están aquí no vienen por ver un artista, por ver un cantante, los que están aquí vienen porque creen en la ciudadanía americana y la unión permanente con los Estados Unidos”, añadió la candidata.

González, quien retó a Bad Bunny a aspirar a un cargo político para que vea cómo ella le gana, alegó que Dalmau se esconde detrás del cantante.

“Yo no me tengo que esconder detrás de ningún artista. Yo no me tengo que esconder detrás de ningún cantante. Aquí estoy yo, de frente, orgullosa, feliz de ser puertorriqueña y que el pueblo evalúe mi trabajo, mi proyecto de futuro. Hay otros que se esconden detrás de los artistas. Hay otros que se esconden cuando hay casos de hostigamiento sexual. Hay otros que se esconden cuando hay casos de agresión sexual contra mujeres”, planteó la también presidenta del PNP.

Simpatizantes del Partido Nuevo Progresista en el cierre de campaña electoral. Foto: EFE/ Enid M Salgado

La cantante Gisselle y la banda Al Garete, entre otros artistas, amenizaron el evento de los penepés que contó con tres tarimas.

En la actividad, según el conteo de la agencia Efe, se congregaron unas 7,000 personas.

Por su parte, Ortiz, quien encabezó una caravana que partió de Arecibo y culminó en Santa Isabel, también argumentó que Dalmau y el PIP ponen riesgo la unión permanente con EE.UU. y la actividad económica en la isla.

“La alternativa que propone el Partido Independentista no es el camino que Puerto Rico quiere. Ese camino radical que se aleja de los postulados y de los valores que tenemos los puertorriqueños atenta contra nuestra relación con los EE.UU.; atenta contra nuestra estabilidad económica”, señaló el experiodista.

Bajo lemas como “Juntos se puede”, el popular trató de apelar a estadolibristas, estadistas e independentistas por igual con el argumento de que impulsaría un proceso de estatus de una manera que se proteja la relación con EE.UU.

“Yo te garantizo, amigo o amiga estadista, que yo respetaré tu ideal, y que, en todo proceso de estatus, tú tendrás participación para presentar tus creencias; lo mismo para los amigos y amigas independentistas”, emplazó.

Los opositores del PPD cuestionan que el partido no quiere resolver el tema del estatus, porque como institución no tiene una definición de consenso sobre el Estado Libre Asociado (ELA) que defienden y que es el sistema de gobierno en la isla desde el 1952.

En el caso del conservador Proyecto Dignidad, Jiménez lideró el sábado el “Cierre sobre ruedas”, evento en el que unos 300 carros transitaron en caravana por zonas del área metropolitana.

El recorrido inició a eso de las 2:30 p.m. en Levittown, Toa Baja, para pasar por Bayamón y San Juan, reseñó El Nuevo Día.

Jiménez señaló que el único progreso real lo representan los líderes de PD. El contendiente también criticó la propuesta de la Alianza.

“Puerto Rico va a comenzar el día 5 de noviembre reclamando el progreso al que tiene derecho. Y no es con los mismos que han quebrado al país, que hoy piden un voto desesperado por ahí cuando le han dado una pela a este país. Así que la comisionada (González) para ningún lado que va. Y tampoco los que pretenden imponer un gobierno que restringe las libertades en este país, como la Alianza, con una persona que no ha administrado nada en su vida y que poco ha trabajado fuera de las estructuras del partido independentista”, dijo a su llegada a la caravana.

Añadió: “¿Qué futuro puede tener Puerto Rico? La única alternativa, la visión de la libertad del ser humano, la libertad económica, la libertad para poder decidir por su familia, por sus hijos, por su cuerpo, la libertad con la que hemos nacido nosotros. Y eso es lo que promovemos nosotros, un gobierno de respeto, un gobierno con disciplina fiscal, un gobierno que conduzca a las familias puertorriqueñas hacia la tierra de oportunidades. Eso es lo que estamos luchando”.

Lupa a los procesos desde la Comisión Estatal de Elecciones (CEE)

El curso de los procesos desde la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), oficina encargada de organizar los eventos electores en la isla desde el principio hasta su consecución, también acapara el debate público. La CEE ha estado bajo cuestionamientos de los comisionados electorales de los partidos de minorías y de otros sectores, particularmente desde septiembre, cuando la oficina determinó que no se extendería el periodo de registro de electores, discusión que llegó hasta el tribunal federal. También critican que aún haya electores fallecidos en las listas del registro electoral

El proceso de escrutinio tras las primarias del 2 de junio se extendió por problemas con la transmisión de resultados. En esta ocasión, la CEE no descarta retrasos en el conteo de votos.

Anticipan posibles problemas con máquinas de escrutinio

Los colegios de votación en Puerto Rico abren a las 9 p.m. y cierran a las 5 p.m.

La presidenta alterna de la CCE, Jessika Padilla Rivera, dijo este lunes a los medios que no puede ofrecer declaraciones específicas de cuándo se tendrían los resultados finales debido a problemas con las máquinas de escrutinio electrónico. Padilla Rivera indicó que, por un asunto de “marcas indeterminadas”, el proceso podría tomar más tiempo.

“Evidentemente, cuando los colegios cierren y empiecen a transmitir, nosotros vamos a empezar a recibir resultados. De esos resultados, cuáles están pendientes de escrutar porque son marcas indeterminadas, pues sería especulativo, en este momento, yo decir, ‘de un colegio de votación, el 50% tuvo marcas indeterminadas, el otro 50% no’. No pudiera decirlo”, respondió Padilla Rivera a preguntas de la prensa en una conferencia.

Agregó: “En este momento, yo no puedo decir cuánto tiempo me va a tomar contarlo porque, para mí, es especulativo. No hemos llegado todavía a los centros de votación para saber el por ciento de cuántos votaron, cuántos hay ‘marcas indeterminadas’”.

Según explicó, a pedido del pleno, el nivel de sensibilidad del lector óptico de las máquinas de escrutinio electrónico fue cambiado.

Con la alteración, los sistemas solo estaban reconociendo cuadrantes ennegrecidos. En el caso de papeletas con ese tipo de marca, se contarán a mano.

En vista de lo anterior, Padilla Rivera pidió al electorado ennegrecer el cuadrante completo al votar.

A esto se suma que la CEE también deberá contar la preferencia de los votantes en dos papeletas adicionales: la presidencial simbólica y la del plebiscito criollo.

Papeleta presidencial simbólica y de plebiscito criollo

La primera es resultado del Código Electoral del 2020 que establece que habrá elecciones presidenciales en cada elección general, y que comenzarán a partir de este año.

La papeleta simbólica de los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos que será entregada a votantes en Puerto Rico como parte del paquete electoral. Foto: EFE/ Marina Villén

La consulta plebiscitaria fue convocada por el gobernador Pedro Pierluisi amparándose en la Ley 165 del 2020 o “Ley para Implementar la Petición de Estadidad del Plebiscito de 2020”.

Papeleta sobre el estatus de Puerto Rico que forma parte del paquete electoral de los comicios generales en Puerto Rico. Foto: EFE/ Jorge Muñiz

Esta cuarta y quinta papeleta respectivamente se suman a las regulares que incluyen los candidatos a puestos de gobernación y comisaría residente; Cámara de Representantes y Senado; y la de alcaldías y legislaturas municipales.

Fallo de juez en Puerto Rico sobre voto adelantado

Por otro lado, también ayer, el juez del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Raúl Candelario, declaró ha lugar una solicitud del partido oficialista para que se permita contar el voto adelantado, aunque no haya representación de todos los partidos políticos que participan en las elecciones.

“El Tribunal Supremo estableció el principio general de que en cualquier proceso donde se requiera que haya balance, si los funcionarios de algún partido o partidos no están presentes, se entenderá que están renunciando a su representación en balance”, lee la sentencia.

De acuerdo con el juez, la determinación busca evitar que el proceso pueda ser paralizado por la ausencia de funcionarios de un partido político en una junta de balance.

Los comisionados electorales de los otros partidos habían votado en contra de la moción presentada por el comisionado electoral del PNP, Aníbal Vega Borges.

A raíz del fallo judicial, Dalmau solicitó a sus seguidores que, ante el temor de que solo el PNP cuente los votos, sus seguidores se inscriban para ser funcionarios de colegio.

“Una determinación del Tribunal de Primera Instancia entrega al PNP las mesas de voto adelantado. Solo tú puedes detenerlos. Sé funcionario/a de colegio en las próximas horas. Es urgente! Hazte disponible para defender los votos de la gente”, compartió Dalmau desde su cuenta de Twitter.

