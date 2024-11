Toni Kroos deja la puerta abierta para volver al Real Madrid, pero no como jugador

El pasado 1 de junio en Wembley el mediocampista Toni Kroos puso fin a su carrera como futbolista. El alemán cerró su carrera con broche de oro levantando la Champions Legue con el Real Madrid.

Kroos jugó durante 10 temporadas con el Real Madrid en las cuales levantó cinco Champions y cuatro Ligas de España. Pasando a ser una de las leyendas del equipo Merengue, que apenas a meses de su retirada ya se le extraña en el equipo.

El propio Kroos ha expresado en varias oportunidades su amor por el club blanco. Incluso recientemente dejó la puerta abierta para volver al Santiago Bernabéu, aunque aclaró que no como jugador.

“La importancia del Real siempre será la misma para mí. Fue una etapa demasiado larga, grande, exitosa y también llena de afecto. Eso siempre permanecerá, siempre me sentiré cerca del Real, no hay duda de eso. Y siempre defenderé al Real, siempre estaré de su lado”, comentó Kroos en su podcast Einfach mal luppen el cual hace junto a su hermano Felix.

Kroos ganó cinco Champions League con el Real Madrid. Crédito: Frank Augstein | AP

El exfutbolista de 34 años apenas tiene tres meses en el retiro y por ahora ha dicho que pasará tiempo con su familia. “Situarme públicamente en el entorno del Real es algo sobre lo que diría que, por el momento, no es un tema relevante para mí”.

Pero sin duda afirmó que volverá al fútbol muy pronto, aunque en otra faceta en la cual le gustaría regresar al club español. “…Pero no estoy diciendo que nunca más en toda mi vida haré algo con el Real o tendré algo que ver con el club, eso no lo descartaría, por supuesto. En qué función, eso ya se verá; quizá uno mismo lo sepa mejor cuando hayan pasado algunos años desde el final de la carrera, en qué dirección uno se podría imaginar algo o no, y si el club también lo puede imaginar o no. Pero no descarto que en algún momento se me pueda volver a ver en alguna función en el Real“, completó.

Incluso Kroos en el pasado ya había comentado que le gustaría formar una academia de fútbol en la capital española. Un paso que seguramente dará pronto.

