Renuncia periodista finlandés que no votó por Vinícius al Balón de Oro

Luego de toda la polémica que se armó en torno a la entrega del último Balón de Oro, estatuilla que se adjudicó el español Rodri superando al que muchos creían que era favorito, Vinícius Jr., se dieron a conocer cómo fueron los votos de cada uno de los jurados (futbolistas y periodistas).

Y un dato llamó la atención: solamente tres reporteros no le dieron puntos al brasileño, entre ellos, el finlandés Juha Kanerva, que en las últimas horas admitió que cometió un error y renunciará a su cargo.

Los tres jurados que no incluyeron a Vini en su Top 10 fueron: Bruno Porzio, de El Salvador, Sheefeni Nikodemus, oriundo de Namibia, y el ya mencionado finlandés Juha Kanerva.

A través de las redes sociales, el europeo dejó en claro que cometió un error a la hora de su elección y por eso tomó la decisión de abandonar su puesto de cara a la entrega del 2025.

“Fue un error técnico mío. Voy a renunciar al jurado del Balón de Oro”, respondió Kanerva a un posteo de la cuenta Madrid Zone, en la red social X (ex Twitter), que mencionaba la nacionalidad, nombre y apellido de los tres jurados que habían dejado fuera de la contienda a Vinícius Jr. Además, respondió a otras menciones que se hicieron sobre él en las redes: “Este fue un fallo técnico mío, del que asumo la responsabilidad. Dejo mi puesto como seleccionador del Balón de Oro”.

Los diez futbolistas elegidos por el finlandés del medio Ilta-Sanomat1 fueron: Rodri, Erling Haaland, Jude Bellingham, Toni Kroos, Florian Wirtz, Declan Rice, Lamine Yamal, William Saliba, Ademola Lookman y Dani Carvajal.

Hay que tener en cuenta que la elección del Balón de Oro, el Trofeo Lev Yashin al mejor arquero, y la estatuilla Johan Cruyff a mejor entrenador se definieron por intermedio de los votos de los 99 jurados (sólo Siria no votó) a nivel masculino y 50 a nivel femenino.

Por su parte, el periodista salvadoreño Bruno Porzio (de El Gráfico TV de El Salvador y el Güiri Güiri al Aire) aclaró que no incluyó al brasileño ni siquiera en el Top 10: “Vinícius definitivamente no ha dado señas de tener un buen fair play. Yo no lo voté porque para mí es un jugador que se reduce a un espacio limitado del terreno de juego, sin tomar en cuenta lo que ocurrió con el Borussia Dortmund. No es céntrico dentro del juego del Real Madrid. Sí es importante, pero para mí esta vez fue más importante Bellingham”.

