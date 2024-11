Concacaf investigará agresión contra Javier Aguirre en duelo de Nations League

La contundente victoria 2-0 de la selección de Honduras ante el combinado nacional de México por el partido correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League terminó siendo afectado por una serie de hechos violentos que terminaron hiriendo al entrenador del Tri, Javier Aguirre, luego de recibir un golpe ras una lata lanzada desde las gradas por parte de la afición local.

Este hecho le generó una fuerte herida en el cráneo por la que necesitó un total de cuatro puntos de sutura para evitar el sangrado; a pesar de este hecho el Vasco Aguirre decidió dejar a un lado la polémica y centrarse exclusivamente en el desempeño del encuentro durante la conferencia de prensa y mostrarse enfocado en poder cambiar este rumbo negativo para el juego de vuelta que será en México.

A pesar de esta iniciativa por parte del entrenador azteca para dejar a un lado la situación, la Concacaf y la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) reprobaron este suceso y anunciaron que investigarán lo ocurrido para aplicar la sanción pertinente contra el organismo de Honduras y su hinchada por inclumplir con los estatutos internacionales del buen trato deportivo.

“Concacaf condena enérgicamente el incidente y acto de violencia ocurrido tras el silbatazo final del partido de la Liga de Naciones entre las selecciones nacionales masculinas de Honduras y México, en el que el entrenador de México, Javier Aguirre, fue impactado por un proyectil lanzado desde las gradas al campo de juego. La seguridad de los jugadores y aficionados es una prioridad para la Concacaf”, dijo el organismo internacional en un comunicado. .

“Este tipo de comportamientos violentos no tienen cabida en el fútbol. El incidente ahora será remitido al Comité Disciplinario de Concacaf para su posterior revisión e investigación”, concluye el texto emitido por la Concacaf.

Aguirre quitó mérito

El entrenador de la selección mexicana decidió dejar la polémica a un lado y se enfocó exclusivamente en el mal desempeño de su equipo durante el partido al resaltar que Honduras fue superior en cada uno de los momentos al mostrar un mejor estilo de juego tras saltar al terreno.

“Nada, nada, es fútbol, el partido fue limpio, fue aguerrido, estuvieron mejor que nosotros en todas las áreas por lo que merecieron ganar y no me queda más que felicitarlos y tratar de levantar el ánimo del equipo. Lo otro me parece que no tiene importancia”, expresó el Vasco Aguirre durante la conferencia de prensa posterior al encuentro y ya atendido por el equipo médico dentro del estadio.

