Javier Aguirre fue agredido luego del partido entre México y Honduras

El director técnico de la selección de México, Javier ‘Vasco’ Aguirre, fue víctima de agresión por parte de la fanaticada momentos después de la derrota que sufrió su equipo ante el combinado nacional de Honduras en los cuartos de final de la Concacaf Nations League disputada este jueves que marcaba un nuevo capítulo en el intento de resurgir por parte del cuadro azteca.

La afición local lanzó varios objetos al terreno de juego y específicamente en contra del entrenador a pesar de la victoria 2-0 de su equipo; en ese momento recibió un golpe en la cabeza con una lata que lo dejó bastante afectado e incluso le generó una enorme herida.

“Nada, nada, es futbol, el partido fue limpio, fue aguerrido, estuvieron mejor que nosotros en todas las áreas por lo que merecieron ganar y no me queda más que felicitarlos y tratar de levantar el ánimo del equipo. Lo otro me parece que no tiene importancia”, expresó el Vasco Aguirre durante la conferencia de prensa posterior al encuentro y ya atendido por el equipo médico dentro del estadio.

Con respecto a las situaciones que terminaron generando los dos goles que le dieron la victoria a la selección de Honduras, el entrenador azteca reconoció que cometieron errores y descuidos en el partido que fueron los responsables de las mismas;a pesar de esto se mostró confiado de poder conseguir voltear el marcador en el partido de vuelta que realizarán en territorio azteca.

“Un partido más, insisto, hay que reponernos, hay que reorganizarnos, íbamos bien, el 1-0 fue un poquito raro, mal despeje y luego intentando empatar, haciendo movimientos tuvimos un par, peor al final nos desordenamos un poco y nos hacen el 2-0 que yo confío plenamente en mis jugadores que en Toluca seamos capaces de revertir la situación”, manifestó.

Para finalizar el entrenador destacó que no existen culpables en el partido que tuvieron contra los centroamericanos y simplemente deben pasar la página para poder iniciar los entrenamientos para el partido de vuelta y así poder buscar una contundente victoria que les permita pasar a la siguiente etapa de la Concacaf Nations League.

“No soy de señalar a nadie, el principal responsable de la derrota soy yo e intentaremos ser más efectivos de lo que fuimos hoy en el área porque tuvimos un par de ocasiones“, concluyó Javier Aguirre.

