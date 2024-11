Galilea Montijo aclara nueva controversia sobre su vida

Galilea Montijo ha sido una figura prominente en el entretenimiento mexicano durante años, enfrentándose a numerosas controversias y rumores en el camino. Recientemente, se generaron especulaciones acerca de su supuesta llegada al programa ‘Hoy’ bajo los efectos de alguna bebida alcohólica. Sin embargo, la conductora, conocida por su carisma y sinceridad, decidió abordar estos rumores de manera directa y con buen humor.

Durante un evento público, Galilea manifestó su compromiso con su trabajo y destacó que, aunque disfruta de momentos de diversión con amigos y familiares, nunca ha permitido que su vida social interfiera con sus responsabilidades laborales. Este enfoque en el equilibrio entre trabajo y vida personal ha sido clave en su carrera y es parte de lo que la ha llevado a convertirse en una de las figuras más queridas y respetadas en el medio.

“Ese tema lo sacaron de Netas Divinas, que es un programa que comienza ya noche, que estamos entre amigas platicando y que siempre lo sacan de contexto. Yo te voy a decir algo, si he llegado crudilla, y ¿Quién no ha llegado crudillo a trabajar? Pues todo el mundo”, dijo frente a los reporteros.

La presentadora ha compartido planes personales que van más allá de su carrera. Recientemente, anunció su deseo de convertirse en madre de una niña, un sueño que ha mantenido cerca de su corazón. A pesar de las dificultades que a veces conlleva estar bajo el escrutinio público, Galilea ha sabido manejar su vida personal y profesional con gracia y determinación.

“Todo el mundo lo sabe, soy una mujer que me encanta festejar, me encanta la fiesta, me encantan los amigos, pero jamás he sido irresponsable en mi trabajo. He sido una mujer muy responsable y cada productor que ha trabajado conmigo te lo puede firmar“, añadió.

Su éxito en Hoy, junto con su participación en importantes reality shows y su demanda en campañas publicitarias, la consolidan como una de las conductoras más influyentes de la televisión mexicana. Su popularidad también ha resultado en un constante interés por su vida personal, lo que, si bien a veces puede ser agotador, también ha forjado un fuerte vínculo con su audiencia, que se siente conectada con su trayectoria e historias.

