Luis Fonsi dio detalles de su personaje en una comedia romántica

Luis Fonsi ha compartido su emoción tras ganar el Latin Grammy a ‘Mejor Disco Pop’ por su álbum El viaje. En una reciente entrevista con People en Español, el artista, conocido por su éxito ‘Despacito’, reveló que está trabajando en nueva música y finalizando su tour en celebración de sus 25 años de carrera.

Además, Fonsi se muestra entusiasmado por su papel protagónico en la comedia romántica Say a Little Prayer, donde actuará junto a Vanessa Vázquez, Jackie Cruz, Vivian Lamolli y Angélica María. Aparte de su actuación, Luis también fue uno de los productores ejecutivos de City of Dreams y contribuyó con una canción para esta película, que aborda temas importantes como el tráfico humano y la explotación infantil.

“Estoy contentísimo con este proyecto, es una película independiente hecha por latinos con mucho amor. Tuve la oportunidad de escribir la música, la canción ‘Prayer in your eyes’ y producir la canción también. Es romance, es esa búsqueda de amor, es encontrar amor cuando uno menos se lo espera, y mientras una va en esa búsqueda surgen cosas bonitas y divertidas. La gente se puede identificar muchísimo con las diferentes historias que surgen. El verdadero protagonista de la película es la amistad”, reveló en exclusiva para People en Español.

La comedia ‘Say a Little Prayer’, que se filmó en Texas, narra la historia de tres amigas que se cruzan con un curador de arte llamado Rafael (interpretado por Fonsi), quien aporta alegría y magia a sus vidas. La película se estrenará en los cines AMC en Estados Unidos el 22 de noviembre y en la República Dominicana y Puerto Rico el 21 de noviembre en Caribbean Cinemas. Fonsi mencionó que está especialmente ansioso por ver la reacción de sus hijos al verlo en la gran pantalla.

“Ellos se ponen como medios vergonzosos, pero a la misma vez se llenan de orgullo. Estoy loco por ver esa reacción cuando vayan al cine. Mi esposa por supuesto que es una reina y me apoya en todas mis locuras”, agregó el cantante sobre su familia.

