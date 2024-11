Gaby Espino viajó a Islandia para celebrar su cumpleaños

El pasado 15 de noviembre, la actriz Gaby Espino celebró su cumpleaños número 47. En redes sociales compartió algunas fotos en las que muestra parte de su viaje a Islandia.

Además de los lujos del viaje, lo que más llamó la atención de estas fotos es que estaba junto al actor mexicano Alejandro de la Madrid. Hay que recordar que hace pocos días habló sobre su nuevo amor en el podcast de la también venezolana Camila Canabal, pero no dio el nombre de la persona.

En todas las fotos se les ve a ambos muy felices, pero en una de las publicaciones Espino aclaró “Iceland de mi corazón. De viaje con mi mejor amigo, por si les quedó pendiente”.

Aunque ha hecho esa aclaratoria, la verdad es que todo parece indicar que De la Madrid podría ser su nueva pareja. Ambos visitaron diferentes zonas de Islandia y se hospedaron en hoteles de lujo como The Reykjavik EDITION y The Retreat at Blue Lagoon Iceland.

La mañana de este lunes compartió en historias de Instagram la vista impresionante que tiene desde su cama en el dormitorio de The Retreat at Blue Lagoon Iceland, el cual es un resort de lujo.

El hotel tiene un total de 60 suites, diferentes áreas comunes, un spa y restaurantes de primer nivel que incluso están reconocidos con estrellas Michelin. Pero la joya de la corona de este resort es una laguna privada, la cual viene de Blue Lagoon.

Hay que recordar que Blue Lagoon es una laguna ubicada al sureste de Islandia, la cual es considerada uno de los puntos más turísticos del país. Justamente a esa laguna privada es que Espino tenía vista desde su habitación.

El resort ofrece sin duda los espacios y actividades perfectas para relajarse y alejarse de todo el ajetreo de las grandes ciudades. Un descanso que seguramente Espino deseaba.

