Efraín Juárez no comparecerá ante las autoridades de Colombia por su polémico gesto

Efraín Juárez se convirtió en el centro de la polémica durante el fin de semana después de la celebración frente al Independiente de Medellín, motivo por el cual tuvo que ser escoltado para poder salir del Estadio de Futbol Atanasio Girardot, casa del Medellín.

Después de los hechos, mismos que generaron una gran controversia en Colombia, se confirmó que Efraín Juárez fue citado a declarar por las autoridades, aunque, de acuerdo a declaraciones del presidente del club verdolaga, el entrenador mexicano no se presentará ante las autoridades.

“Va un apoderado nuestro en representación de Efraín a dar las declaraciones al respecto y estamos muy tranquilos y vamos a portar las pruebas del caso, la policía decía que Efraín hacía unos actos obscenos, no lo compartimos, pero en ese sentido estamos muy blindados”, comentó Sebastián Arango Botero, Presidente del Atlético Nacional, para Teleantioquia.

Hasta el momento, la Dimayor, organismo responsable del futbol profesional de Colombia no ha dado conocer la posible sanción a Efraín Juárez, no obstante, se espera que el técnico mexicano sea suspendido uno o más partidos y también reciba una sanción económica.

Al respecto de su comportamiento, Juárez ofreció una disculpa a los aficionados del Independiente, pero aseguró que en ningún momento tuvo la intención de ofenderlos.

“Los que estamos abajo, junto con todo el cuerpo técnico, estamos en unas palpitaciones tremendas, si me tomaban la presión me explotaba seguramente. Entendiendo eso, nunca fue mi intención, realmente sí pido una disculpa si ellos lo sintieron así, yo estaba hablando con la gente de mi palco, con el presidente, el director deportivo, con quienes habíamos hablado de lo importante que era este partido. Si los hinchas del Medellín se molestaron, pues no era para ellos, les pido una disculpa”, comentó.

En el encuentro ante el Independiente de Medellín disputado el pasado domingo, Nacional consiguió su clasificación a la Gran Final de la Copa ante el América de Cali, pero el logro se vio opacado por el comportamiento de Juárez al finalizar el partido con el estratega azteca celebrando desbordadamente, haciendo algunos gestos hacia la tribuna de aficionados del DIM y todo se descontroló desde el momento.

Tras el polémico acto algunos hinchas de Independiente Medellín invadieron el campo y formaron una trifulca que por fortuna no pasó a mayores.

Tras la conferencia de prensa después de terminar el compromiso, la policía y la Personería de Medellín detuvieron al técnico mexicano para responder sobre su conducta que habría provocado los actos violentos y el exjugador de Pumas estaba citado a declarar este martes, sin embargo, el presidente del Atlético Nacional reveló que el mexicano no asistiría a la citación.

