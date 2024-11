Funeral de Liam Payne ya tiene fecha; familia no invita a manager

A poco más de un mes de la muerte de Liam Payne, quien perdió la vida a los 31 años tras caer desde un balcón del hotel donde se hospedaba en Buenos Aires, Argentina, finalmente será enterrado el miércoles en su ciudad natal, Wolverhampton, situada en la región de Tierras Medias Occidentales, Inglaterra.

Sin embargo, una de las noticias más sorprendentes ha sido la decisión de la familia de no invitar a la ceremonia al mánager de Payne, Rogelio “Roger” Nores.

Una fuente comentó al medio Daily Mail que Roger no es bien visto entre el círculo cercano del intérprete y que la familia quiere que la ceremonia se haga sin contratiempos ni tensiones, por lo que “no es bienvenido” en la despedida del ex One Direction.

El ex One Direction había viajado a Argentina con Roger, a quien algunos describen como su mánager, para renovar su visado para vivir en Estados Unidos y para asistir al concierto de su ex compañero Niall Horan.

El empresario, de 31 años, visitó a Payne en el hotel CasaSur de Buenos Aires tres veces en las horas previas a su caída del balcón del tercer piso que culminó en su deceso.

Aunque las autoridades no han revelado el nombre del “amigo” al que acusan de abandonarlo, presunto responsable de la muerte y cómplice en el suministro de drogas, todo parece indicar que se trata de Rogelio; él ha negado estas acusaciones.

Liam Payne falleció el pasado 16 de octubre, dejando a sus seguidores y seres queridos en un profundo estado de luto. La noticia de su deceso conmocionó al mundo del entretenimiento y a sus millones de fans, quienes han expresado su tristeza a través de tributos en redes sociales.

Después de varias investigaciones, Geoff Payne trasladó los restos mortales de su hijo a Gran Bretaña hace dos semanas.

Se espera que al funeral asistan varios de los amigos más cercanos de Liam, así como figuras del mundo del espectáculo para rendirle homenaje, entre ellos, sus compañeros de la banda One Direction, Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson.

