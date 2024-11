Rafa Nadal pudo haberse despedido del tenis tras derrota ante Botic Van de Zandschulp

El tenista español Rafa Nadal pudo haber dicho adiós durante los cuartos de final de la Copa Davis 2024 luego que cayera 6-4 y 6-4 ante el neerlandés Botic Van de Zandschulp, lo que significa que si España no remonta marcará la despedida de la estrella del tenis profesional.

La Copa David, que se disputa en el Palacio de los Deportes Jose María Martín Carpena de Málaga, fue testigo de la derrota de Nadal, que no competía en un encuentro de singles desde finales de julio, en los Juegos Olímpicos de París 2024.

En aquella oportunidad ganó en una hora y 53 minutos, antes de caer en segunda ronda ante otra leyenda como Novak Djokovic (6-1 y 6-4).

Sobre el resultado Nadal fue muy autocrítico e incluso adelantó que si él fuese capitán de España no permitiría que el primer partido lo disputara él, debido al bajo nivel que ha mostrado en los últimos partidos y que lo encaminaron hacia el retiro, todo ello debido a las lesiones que ha sufrido en los últimos años.

“El capitán toma las decisiones que considera mejores. Yo dije que me descartaría si no me viera capacitado para ganar. He entrenado bien para ganar pero en competición no he podido rendir lo que me hubiera gustado. Ojalá haya otra oportunidad pero estamos en una situación límite, y más en esta pista, que es muy rápida”, señaló.

Sin embargo, recordó que no dejó de intentarlo y para conseguir la victoria se mantuvo por semanas entrenando, pero al final no fue suficiente.

“No voy a decir lo siento, esto es deporte, lo he intentado y uno no puede controlar el nivel que tiene. Puede controlar la actitud, energía y determinación y eso no me ha fallado. Solo que no he encontrado el nivel necesario para competir. Quizá he estado mejor entrenando que en la competición”, añadió.

El duelo entre España y Países Bajos queda en manos de Carlos Alcaraz que se enfrentará a Tallon Griekspoor en el otro choque de individuales y también está incluido por el capitán David Ferrer como componente del dobles junto a Marcel Granollers.

