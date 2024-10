Rafa Nadal recibe raqueta bañada en oro valorada en más de $250,000 dólares

بطل التنس رافائيل نادال أسطورة الملاعب الترابية، قدم الكثير لمحبي التنس من حول العالم، شكراً رافائيل 🎾❤️



Tennis champion Rafael Nadal, the legend of clay courts, has given so much to tennis and tennis fans. Thank you, Rafael 🎾❤️#BigTime#RiyadhSeason pic.twitter.com/lBiMIUwjnL