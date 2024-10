Djokovic avisa: “Todavía puedo jugar contra los mejores del mundo”

El otrora número 1 del ranking ATP y máximo ganador de torneos Grand Slam, Novak Djokovic, aseguró este domingo tras caer en la final del Masters 1.000 de Shangai ante Jannik Sinner que a pesar de sus 37 años aún cree que puede dar batalla en el mundo del tenis.

En declaraciones posteriores a la victoria de Sinner por 7-6 (4) y 6-3, Djokovic explicó que durante el torneo en China se sintió como la última vez que pudo competir a alto nivel un torneo de relevancia, hace pocos meses durante la medalla de oro que ganó en los Juegos Olímpicos de París 2024, lo que ratifica que aún puede ser uno de los élites en la disciplina.

“En este torneo he estado a mi mejor nivel desde los Juegos Olímpicos y hoy lo hice lo mejor que pude teniendo en cuenta que no estaba 100 % fresco. Jugué bastante bien, y eso me hace creer que todavía puedo jugar contra los mejores del mundo a este nivel“, indicó Djokovic en rueda de prensa.

Novak Djokovic (L) y Jannik Sinner (R) posan con sus trofeos durante la premiación este domingo del Masters 1.000 de Shangai, en China. FOTO: EFE / EPA / ALEX PLAVEVSKI.

El serbio perdió la oportunidad de alzarse con el trofeo número 100 de su carrera -una marca que solo han superado el suizo Roger Federer y el estadounidense Jimmy Connors- en una de sus paradas predilectas del circuito.

“Lucharé para hacer que pase pronto, pero no es un objetivo a vida o muerte para mí. Ya he logrado todo lo que me proponía a lo largo de mi carrera, y esto es un ‘bonus’. Tenía ganas de que pasara, pero no estaba destinado a pasar hoy”, explicó el tenista que más tiempo ha pasado en lo más alto del ranking ATP en la historia.

A pesar del revés se dedicó a alabar el juego de Sinner durante su encuentro con la prensa.

“Ha jugado los puntos clave mejor que yo, y eso ha marcado la diferencia. Ha ganado merecidamente, ha estado muy fuerte“, reconoció el ganador de 24 Grand Slam.

Preguntado sobre qué aspectos del juego del italiano le recuerdan al suyo propio, el cuatro veces campeón en Shanghái elogió las mejoras en su saque, su agresiviad y, sobre todo, la capacidad para “tratar de asfixiar al oponente”: “Siempre quieres que el rival se sienta bajo presión, y él lo consigue”.

Motivado por su “amor y pasión por este deporte” y por su “deseo de seguir compitiendo”, Djokovic seguirá compitiendo la próxima temporada y buscando retos como el que le planteó hoy Sinner: “Mientras siga al nivel de esta semana, creo que puedo seguir plantándole cara a los grandes. A ver cuánto dura“.

En cualquier caso, Djokovic reconoció que esta ha sido una de sus peores temporadas en términos de resultados.

“Es algo que iba a acabar pasando, iba a llegar un punto en el que ya no ganase (Grand) Slams y mantuviera ese gran nivel de tantos años seguidos. Pero estoy contento con mi oro olímpico”, apuntó con una sonrisa.

Novak Djokovic besa su medalla de oro durante la coronación de los Juegos Olímpicos París 2024, donde venció en la final del tenis masculino a Carlos Alcaraz. FOTO: AP Photo / Andy Wong.

Sinner y Djokovic disputaron hoy su octavo duelo. Hasta ahora, el serbio había ganado en cuatro ocasiones, por tres del italiano, que consigue igualarle finalmente.

