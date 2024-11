Carlos Rivera revela la causa por la que no desea mostrar a su bebé

Carlos Rivera explicó que su decisión de mantener la privacidad de su hijo radica en el deseo de protegerlo de la exposición pública y de la atención mediática. En un mundo donde las redes sociales y los medios a menudo invaden la intimidad, ambos padres han considerado fundamental brindar un ambiente seguro y tranquilo para su pequeño, lejos del escrutinio de los seguidores y de la prensa.

El cantante resaltó que, aunque disfrutan compartir momentos de su vida como pareja y como familia, hay líneas que prefieren no cruzar, especialmente en lo que respecta a la imagen de su hijo. Para ellos, lo más importante es que el niño tenga una infancia normal y tranquila, y que pueda crecer sin la presión y los desafíos que puede traer ser parte de una familia famosa.

“Las redes sociales son muy difíciles y complejas, yo tengo mis reservas, pero no sé, igual y en algún momento decidamos hacerlo. Solo no creo que los niños deban estarse compartiendo en redes sociales”, manifestó a Despierta América.

“Se parece mucho a los dos, es una mezcla, tiene mucho de los dos, pero, hay unas fotos donde se parece más a mí solo que es más güero, como su mamá”, agregó durante una exclusiva ofrecida a Univision.

Carlos también mencionó que están emocionados con esta nueva etapa en sus vidas y que la llegada de su hijo ha sido una bendición que ha fortalecido su relación. Con gran amor y cuidado, han decidido que cuando llegue el momento adecuado, compartirán más sobre su hijo, pero siempre priorizando su bienestar y privacidad.

“Nos encantaría (tener otro bebé), primero, si Dios quiere, estamos en ello. Todo (me gusta de ser papá). Llegar, despertar, que esté sonriéndote. Algo que amo de él es cómo te mira a los ojos, me mira de verdad con una mirada que me lleva al universo”, dijo al mencionado espacio de entretenimiento.

