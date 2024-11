Llamado desesperado por seguro de desempleo para trabajadores indocumentados en NY

Nueva York se presenta ante el mundo como faro de igualdad y defensa de los derechos de todas las comunidades, pero la mexicana Sonia Pérez asegura que esa premisa está muy lejos de la realidad, especialmente cuando trabajadores como ella se quedan sin empleo y tienen que hacer “milagros” para poder subsistir.

Y es que a diferencia de trabajadores formales o con papeles, cuando enfrentan temporadas de “vacas flacas” por la pérdida de sus fuentes de ingreso, inmigrantes indocumentados no reciben “una manito” que les ayude a hacerle frente sus obligaciones porque las leyes neoyorquinas impiden solicitar seguro de desempleo, por lo que urgen a Albany que no los excluya con se beneficio y puedan acceder al apoyo financiero.

Ese fue el llamado desesperado que este martes hizo la madre mexicana junto a decenas de trabajadores indocumentados, tras pedir a la Legislatura que no siga dándoles largas y apruebe el “Programa Puente de Desempleo”, que busca que se destine una inversión de $500 millones para otorgar seguro de desempleo cuando personas sin papeles, independientes y exreclusos, que han pagado sus impuestos, se queden sin ingresos.

“Yo les pido que por favor se pongan en nuestros zapatos. Nosotros fuimos excluidos de muchos alivios durante la pandemia por no tener papeles, pero no porque tengamos o no un papel es justo que nos excluyan, porque trabajamos tan duro como otras personas con papeles y deben tratarnos igual”, afirmó la inmigrante, originaria del estado de Morelos.

“Qué no nos discrimen ni nos excluyan por un papel. Necesitamos seguro de desempleo para todos los que trabajamos, y no solo en trabajos que llaman formales sino también para personas independientes como yo que hay períodos en que me quedo sin empleo porque al ser vendedor ambulante y con el aumento del acoso de la policía por no declarar nuestro trabajo como formal y sin darnos permisos”, dijo la vendedora ambulante. “Sin ese derecho que tenemos porque nos lo hemos ganado pagando impuestos, nos queda muy duro pagar renta, porque si uno se queda sin trabajo, se atrasa y esos fondos nos ayudarían mucho”.

María Mejía, otra trabajadora excluida y miembro de la organización Make the Road New York, destacó que ella y miles de trabajadores sin papeles perdieron sus trabajos durante la pandemia y se vieron sin ingresos ni ningún tipo de beneficios, lo que evidenció la urgencia de recibir ayuda de desempleo.

“Cuando dejamos atrás a algunos trabajadores, se nos dificulta la recuperación de una crisis. Instamos a los funcionarios estatales a luchar por la aprobación de fondos para establecer un programa permanente de seguro de desempleo en el que puedan participar aquellos excluidos de los beneficios tradicionales”, dijo la trabajadora inmigrante. “Al ampliar nuestra red de seguridad, podemos asegurar que Nueva York esté en una posición más fuerte para cualquier cosa que pueda venir”.

Jacinto Lopera, que afirma que no logró beneficiarse del Fondo de Trabajadores Excluidos que tras la pandemia entregó cheques de $15,600 a unos 130,000 trabajadores excluidos de beneficios de desempleo como una manera de otorgarles un salvavidas equivalente a lo que hubiesen recibido si pudieran solicitar el seguro de desempleo, dijo que no quiere volver a pasar por las que pasó sin ingresos, más aun cuando el presidente electo, Donald Trump, ha hecho duras amenazas.

“Es hora de que Nueva York nos dé nuestro verdadero valor y lo menos que pueden hacer es aprobarnos un seguro de desempleo para quienes nos partimos el lomo para sacar adelante a esta ciudad y que además pagamos nuestros impuestos”, dijo el guatemalteco. “Además con Trump a punto de regresar, las cosas se nos van a poner más duras y por lo menos necesitamos seguridad financiera si nos quedamos quedamos sin trabajo para garantizar que podamos mantener a nuestras familias”.

La senadora estatal Jessica Ramos, promotora del “Programa Puente de Desempleo”, destacó la urgencia de que se apruebe la iniciativa de seguridad de desempleo no solo para garantizar que todos los trabajadores puedan hacer frente a dificultades sino para que la economía no se estanque.

“A estos trabajadores los llamaron esenciales porque hicieron y hacen trabajos en varias áreas como limpieza, construcción, industria de comida, y otros trabajos duros que hay que hacer y necesitamos que ninguno se queda por fuera de los beneficios que todos reciben. La seguridad social debe ser para cualquiera que trabaje sin importar si tiene documentos o no”, dijo la legisladora latina, quien insistió en que el 2025 será un año para dar la pelea fuerte para que el proyecto vea la luz. “En enero cuando comencemos sesiones vamos por lo nuestro”.

Bajo la reforma al sistema de seguro de desempleo propuesta, se busca proporcionar a los trabajadores que no califican a los beneficios actuales, un pago mensual de $1,200 si pierden el empleo, aproximadamente igual a la tasa promedio que se ofrece a otros trabajadores.

Los trabajadores excluidos y los legisladores que han estado intentando mover la pieza de ley en el seno de la Legislatura estatal aseguran que de aprobarse, ley beneficiaría a unos 750,000 trabajadores en todo el estado de Nueva York, entre ellos 180,000 trabajadores autónomos e independientes.

Los manifestantes reunidos a las afueras de la sede de la Alcaldía de la Gran Manzana y del Concejo Municipal insistieron en que el sistema de desempleo actual excluye a miles de trabajadores independientes, no solo a personas sin papeles como aquellos que se reincorporan al mercado laboral.

“Todos los trabajadores y todos los contribuyentes merecen tener acceso a nuestros programas de red de seguridad. Ahora, más que nunca, nuestra ciudad y nuestro estado deben ponerse de pie y apoyar a las familias trabajadoras vulnerables que enfrentan amenazas de nuestra administración presidencial entrante”, comentó la concejal Alexa Aviles, señalando también los temores que representa el próximo gobierno. “Eso incluye el apoyo a quienes tienen trabajos no tradicionales a través del Programa Puente de Desempleo. Invertir en la economía de nuestro estado significa invertir en las comunidades inmigrantes, y este programa no puede llegar lo suficientemente pronto”.

Sol Freire Figueroa, directora de campañas laborales de la organización New York Communities for Change hizo un llamado feroz a la Gobernadora, Kathy Hochul y la Legislatura para que rechacen cualquier esfuerzo federal diseñado para dañar a las comunidades y pidió que brinden soluciones reales para las personas que más las necesitan.

“Al lanzar la campaña del Programa Puente para el Desempleo, nos enfrentamos a la cruda realidad de que más de 750,000 trabajadores están excluidos de las redes de seguridad fundamentales de las que dependen los empleados tradicionales cuando pierden sus empleos”, dijo la activista, poniendo de manifiesto que los trabajadores in protecciones deben sufrir nuevos obstáculos como el costo de vida .

“Nuestras familias están luchando con precios históricamente altos de alquiler, alimentos y necesidades básicas, por lo que necesitamos poder poner dinero en sus bolsillos en tiempos de crisis. El Programa Puente para el Desempleo proporcionará este salvavidas vital a todos los trabajadores”, agregó la defensora. “El estado de Nueva York debe brindar protecciones fundamentales para todos los trabajadores, no políticas diluidas que solo atienden los intereses corporativos”.

El llamado a que se reforme el sistema de seguro de desempleo y no se deje a ningún trabajador por fuera de los beneficios, se da justo cuando el Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York publicó las tasas preliminares de desempleo del área local para octubre de 2024, que advierte que el promedio actual de desempleo es de 4.4%, cifra que trabajadores informales como Pilar Caicedo no comparten.

“Esos datios no creo que reflejen todo el sufrimiento que familias de trabajadores sin papeles como la mía tenemos que padecer, más aun cuando ahora las propias autoridades de la ciudad nos persiguen y nos llenan de miedo para evitar que nos ganemos la vida dignamente. Por eso urge que aprueben el seguro de desempleo y dejen las mentiras”, afirmó la madre de familia colombiana. “No estamos pidiendo un trato especial, estamos pidiendo que se nos trate como a todos. No podemos seguir siendo vistos como gente de segundo nivel y menos cuando está por llegar nuevamente Trump“.

Hasta el momento la Administración de la Gobernadora Hochul no ha dado señales de apoyo al proyecto, por lo que los defensores de la iniciativa auguran que el camino será bastante largo.

Datos sobre el seguro de desempleo para trabajadores indocumentados

$500 millones es la inversión que se solicita agregar en el presupuesto para ese programa

750,000 trabajadores indocumentados, independientes y recién salidos de la cárcel se beneficiarían

180,000 trabajadores independientes y autónomos recibirían beneficios

$1,200 mensuales sería el monto que recibirían cada mes si pierden el empleo

130,000 trabajadores indocumentados se beneficiaron del fondo de trabajadores excluidos en la pandemia

99% de ellos recibieron $15,600 equivalente a seguro básico de desempleo

$2,100 millones fue la inversión que hizo el Estado en ese fondo

Colorado es el estado que ya cuenta con un programa de desempleo para indocumentados