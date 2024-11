Carolina Sandoval critica a Bárbara de Regil por ejercitarse en un avión  

La presentadora venezolana de televisión Carolina Sandoval criticó a la actriz mexicana Bárbara de Regil luego de que se viralizara un video en el que la artista hace ejercicios en un avión.

Durante el programa ¡Siéntese Quien Pueda!, la Venenosa lanzó un claro mensaje contra la famosa.

“Tú me vas a perdonar. Jorge Bernal y yo hemos volado en el mismo avión y yo encuentro a una mujer que está al lado mío brincando y yo me muero, porque yo sufro de ansiedad en el vuelo. Me da pánico que el vuelo va a tener turbulencia y yo pienso que eso no es empatía”, comentó.

Aclaró que no tiene nada en contra de Bárbara de Regil, pero cree que lo que hizo no estuvo bien.

“Sé que la salud mental es maravillosa cuando tú equilibras el tema del ejercicio, baja el cortisol, pero yo creo que las cosas en extremo, definitivamente, se convierten en una obsesión y ojo, señores, hay que tomar en cuenta siempre a la persona que tienes al lado”.

En la cuenta en Instagram del show, hubo quienes estuvieron de acuerdo con Carolina Sandoval, aunque a muchos no les gustó la forma en la que dio su opinión.

“Deja de gritar, mujer, por Dios”, “Sienten a esa señora”, “¡Desde que esta mujer entró a ese show! Ya no llama la atención verlo!”, fueron algunos mensajes que dejaron.

Lo cierto es que el video de Bárbara de Regil ejercitándose ha dejado muchos mensajes negativos y por esa razón se ha defendido con una reciente historia que subió a su cuenta en Instagram.

En la declaración, indicó: “A los ‘medios’ que están criticando esta acción y diciendo que hice eso por traumada del ejercicio. Estuve 38 horas sentada en un vuelo… esos movimientos que ven jajajaja son para evitar trombosis y sobre todo porque yo no sé ustedes, pero yo no puedo estar sentada tanto tiempo”.

