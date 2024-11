Carolina Sandoval lanza mensaje para su hija Bárbara Camila 

Una dulce dedicatoria escribió la presentadora venezolana de televisión Carolina Sandoval para su hija Bárbara Camila.

En su cuenta en Instagram, la Venenosa publicó una serie de fotos en las que se ve la evolución de ambas y el gran amor que se tienen.

Además de esto, la conductora de ‘¡Siéntese Quien Pueda!’, dijo: “Ayer fuimos mi Bárbara Camila y toda la familia a la premier de la película Red One y por mi mente pasaron todas esas emociones que experimenté desde que salí embarazada de mi Barbarita y les cuento que desde que la tenía en el vientre supe que este amor es de está y mil vidas más porque este amor de madre no tiene explicación ni fecha de caducidad”.

Luego comentó: “Los hijos podrán crecer , pero para una madre siempre serán nuestros ‘pequeños’ y en el caso de mi Barbie de carne y hueso que fue mi primer gran amor y la razón por la cual se que vine a esta vida más porque ella me enseñó el camino y me preparo para cuando llegara su hermanita . Que bonito saber que soy millonaria en amor”.

Otros afirmaron: “Simplemente bellas”, “Dios mío, a esta mujer no le pasan los años, maravilloso”.

Carolina Sandoval acudió al estreno de esta película con sus compañeros del programa de Univision.

En su cuenta en Instagram compartió algunos momentos que vivió en esta salida y también bromeó con algunos de sus colegas, como Lucho Borrego.

“Y así les digo hasta dentro de unas horas… Debo recargar batería y soñar, no sin antes recordarles que ‘la vida es tuya y las críticas son de quien no se atreve a tener tu vida’. Les recomiendo la película Red One, donde verán a un gran elenco y por supuesto al mero, mero The Rock. Si quieren armar coreografías llamen a Lucho Borrego o a mí”, dijo para acompañar un video en el que se le vio bailar junto con el periodista colombiano.

