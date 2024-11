Carolina Sandoval le responde a una seguidora que le dijo que primero fue amante que esposa

En medio de todo el revuelo que se ha generado por la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal, la presentadora de televisión Carolina Sandoval ha sido señalada por algunos de que su historia de amor con su esposo Nick Hernández fue similar.

Ante esto, la Venenosa, como también es conocida, no se ha quedado callada y por eso afirmó: “Yo te voy a decir dos cosas. En primer lugar, yo cuando me casé estaba soltera, no sé por qué la gente piensa que estaba casada antes. Y el señor con el que me casé también era soltero. Mucha explicación”.

En el video que subió a su cuenta en Instagram dijo que le parece muy bien que Christian Nodal haya terminado con Cazzu si sentían que las cosas entre ellos no andaban.

“Nadie deja a nadie. Así como están diciendo que yo no escuché bien la entrevista de Cazzu, la escuché, la entendí y me encantó, me encanta que la gente se exprese, si Shakira lo hizo, que lo haga el mundo entero”, afirmó.

Luego defendió a Ángela Aguilar, quien es la esposa actual de Nodal: “Todo el mundo tiene lengua para opinar, pero nadie sabe realmente lo que pasó ahí adentro”.

Por último, Carolina Sandoval comentó: “Yo me tengo que ir para una fiesta porque me están esperando, qué bonita me siento, qué guapa estoy, y el que encuentre la primera foto que apruebe el comentario de este ser humano, que me la muestre, por lo pronto, me voy a tomar muchas fotos con este traje de hoy”.

La famosa es conocida por sus opiniones frontales y ahora que han querido señalarla de amante no ha dudado un momento en responder.

Sus seguidores también han reaccionado a estas declaraciones con mensajes como: “Es verdad todo lo que dices, nadie quita a nadie, y si se va, es que ya no había amor. Bendiciones”, “Me encanta el traje y, tienes mucha razón con tu comentario, cuanta verdad en tus palabras”.

