Estos CDs de los ’80, ’90 y ’00 se pueden revender en $10,000: ¿tienes alguno?

Para nadie es un secreto que la gran variedad de plataformas de streaming en la actualidad, como Spotify, Apple Music, Tidal, entre otras, ha convertido a la industria del vinilo, el cassette, y en mayor medida, del CD, en meros ejercicios de coleccionismo para los amantes a la música. Sin embargo, y para aquellos que siguen manteniendo cada uno de sus CDs en perfecto estado, les tenemos una noticia: su colección puede valer miles de dólares si tienes una de estas ediciones.

De acuerdo con lo revelado por el sitio especializado en música, MyLondon.news, existe una serie de discos o CDs que pueden llegar a valer varios miles de dólares debido a su rareza o por la baja emisión de unidades durante su año de publicación.

Estos, de acuerdo con el sitio, corresponden principalmente a la década de los años 80, 90 y principios de los 2000.

El primer reproductor portátil de la serie Discman, lanzado en 1984 por Sony. Crédito: EFE

¿Cuáles son los discos que pueden otorgarte miles de dólares?

En la investigación de MyLondon.news, se menciona primeramente el disco “The Future of Rock and Roll” del legendario cantante estadounidense Bruce Springsteen, el cual fue lanzado en 1988.

La rareza de esta edición radica en que consta de un disco doble que solo fue lanzado en Japón. Por lo anterior, y debido a la dificultad para hallar este material, el CD puede valer $1,400 dólares actualmente.

De acuerdo con el mismo sitio, el disco “My Name Was Prince”, del artista estadounidense Prince, lanzado en 1993, también es considerado único en su tipo debido a que fue lanzado, al igual que el de Springsteen, solo en Japón.

Por lo anterior, y gracias a que solo existen 50 copias, el disco puede valer más de $6 mil dólares actualmente.

Otro disco de gran valor, y que podría sorprender a muchos, es el material debut de la modelo Paris Hilton, “Paris”. Sin embargo, no es precisamente por el talento de la estadounidense por el que se cotice en más de $10 mil dólares dicho material. La razón de este precio se debe a que en 2006, el artista Banksy sustituyó el disco por un CD con remixes de “Danger Mouse” en un gran número de tiendas.

A todos los anteriores también se suma el EP de Coldplay, “The Safety”, el cual fue lanzado en 1998, y que representa uno de sus primeros trabajos. Hoy en día, tiene un costo de casi $2 mil dólares. En abril de 1994, Nirvana lanzó el sencillo “Pennyroyal Tea”, una versión alternativa de “In Utero”. Sin embargo, y tras la muerte de Kurt Cobain en el mismo mes, el disco fue retirado de las tiendas. Por lo anterior, este material puede valer, hoy en día, cerca de $2,500 dólares. Michael Jackson y David Bowie también se unen a esta lista con sus discos “Smile”, en el caso del estadounidense, y “Sound + Vision” del británico.

El primero de ellos, lanzado únicamente en Austria en 1997, tiene un valor de casi $2 mil dólares. En tanto, el disco de Bowie, publicado solo en 1989 y con apenas 350 copias, puede ir de los $70 hasta los $400 dólares.

