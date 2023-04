Thalía se pone nostálgica y comparte el “soundtrack” de su vida

Antes de que fuese la reina de las telenovelas o una cantante de pop de talla internacional, Thalía era una de las tantas jóvenes que soñaba con la fama desde su cuarto, mientras escuchaba las canciones de sus artistas favoritos que tenía grabadas en cassettes.

Y con el plan de revivir un poco esos tiempos, y compartirlos con sus hijos y el resto de la generación Z, la mexicana juntó algunos temas de los artistas más destacados de la época de oro del rock en español, como Soda Stereo, Hombres G, Aterciopelados, Enanitos Verdes, Maldita Vecindad, Maná y La Mosca Tsé-Tsé, entre otros, para crear la docu-serie “Mixtape: El Soundtrack de Mi Vida” y el álbum “Thalia’s Mixtape”.

“En esta serie muestro las canciones que influenciaron mi camino, que le dieron forma a mi autoestima para ser yo”, cuenta sobre la inspiración del proyecto. “Tengo la fortuna de poder compartir en estos episodios con la realeza del rock en español”.

“Es un proyecto de fan. No soy Thalía sino es Ariadna (su primer nombre) la adolescente, contactando a sus héroes y agradeciéndoles de cara a cara todo lo que hicieron por mi”, dice la mexicana./Foto: Enrique Vega

En el primero de los tres capítulos que forman la serie, a estrenarse el 2 de mayo exclusivamente por Paramount +, Thalía comparte con Charly Alberti, baterista de Soda Stereo, con quien además reinterpretó el clásico “Persiana Americana”. La mexicana saltaba de la emoción y se mostró como una fan más del destacado músico argentino.

“Fue como si se hubiese salido del poster de Soda Stereo (Charly). Se puso frente de mí con esos ojos azules y de pronto me dice ‘aquí están los chicos, ¿tocamos’, ¡tocamos!, le dije”, rememora sobre la experiencia.

Thalía, la fanática

Cuenta que su emoción comenzó al contactar con los artistas invitados, luego al presentarles la idea en la que dice fue un puente de unión entre esa generación de músicos tan poderosa y la generación Z; hasta que dijeron que sí y después conocerlos el día de la grabación.

“Es un proyecto de fan. No soy Thalía sino es Ariadna (su primer nombre) la adolescente, contactando a sus héroes y agradeciéndoles cara a cara todo lo que hicieron por mi. Es hecho por una fan para los fans de este género”, recalca.

La serie, realizada en colaboración con Paramount+, MTV y Sony Music Latin con la producción ejecutiva de Thalía y Tommy Motola, tiene tres capítulos: “Vinilo, Cassettes y Rock en Español”, con Charly Alberti y Rocco Pachukote de Maldita Vecindad; “Burning Tires and CDs”, con David Summers de los Hombres G y Kenia Os; y “From Mixtapes to Playlists: The Digital Revolution”, en el que Thalía interpreta “La Muralla Verde” de Enanitos Verdes con los jóvenes artistas Bruses y Ben Carrillo y versiona “Florecita Rockera” de Aterciopelados con Leon Leiden.

“Es un paseo increíble y quise hacerlo familiar, pensando en mis hijos y en esta nueva generación que lo tiene todo al alcance de la mano. De una forma digerida, divertida y atractiva, les hacemos entender sobre el desarrollo de la música, desde el gramófono hasta la inteligencia artificial”, explica.

Sobre el disco Thalia’s Mixtape, producido por Aureo Baqueiro y Rafael Arcaute y que sale hoy al mercado no sólo en formato digital sino en cassette, vinilo y CD, explica que tiene 10 canciones más un bonus track, que es una mezcla de varios de sus temas favoritos de artistas como Miguel Mateo, Charlie García, Toreros Muertos y Amantes de Lola.

“Mi Mixtape es una vena de nostalgia, no solo para mi generación sino también para la generación Z que está enamorada de la década de los 80”, concluye.