Tiago Volpi asegura que el Toluca no busca una revancha contra el América

El portero de los Diablos Rojos del Toluca, Tiago Volpi, aseguró que el equipo ha venido trabajando arduamente durante las últimas semanas para poder estar en las mejores condiciones posibles de cara al enfrentamiento que tendrán en los cuartos de final del torneo Apertura 2024 de la Liga MX; aunque reconoció que le resulta extraño practicar tanto sin conocer al rival que enfrentarán.

Estas declaraciones las realizó el guardameta durante una conferencia de prensa en la que fue cuestionado sobre la posibilidad de enfrentar nuevamente a las Águilas del Club América en la Liguilla tras el último resultado que obtuvieron en la fase regular del torneo Apertura 2024; a pesar de esto consideró que no sería una revancha para su institución.

Recordemos que el Toluca logró golear 4-0 al Club América en la Jornada 17 de la ronda regular en la Liga MX y esto forzó al cuadro azulcrema a tener que disputar el Play-In contra los Xolos de Tijuana, por lo que ahora tendrán que esperar a ese duelo para conocer a su contrincante.

“No he visto las declaraciones de André (Jardine), no puedo opinar. Después, lo que te puedo decir sobre enfrentar al América es que si un equipo quiere ser campeón no puede escoger adversario, quien toque hay que encarar con la misma seriedad, todo lo que pasó en el último partido fue un gran partido para nosotros”, expresó.

“Por supuesto que si nos toca el América, no sé si sería revancha, porque es una palabra fuerte, pero son dos partidos distintos uno del otro. Una cosa es jugar Fase Regular y otra jugar Liguilla. Lo que puedo decir es que no se puede escoger adversarios, sea quien sea, lo tenemos que tratar con la misma seriedad”, agregó el portero en sus declaraciones a los medios de comunicación.

Ardua preparación

Para finalizar, Tiago Volpi destacó que en estas dos semanas ha trabajado arduamente sin tener una estrategia para enfrentar a un rival específico, por lo que considera que esto le genera un mayor reto como profesional al tener que estar preparado para cualquier situación que ocurra después de los partidos por el Play-In.

“La sensación es un poco rara porque trabajas durante más de 15 días sin saber contra quien vas a jugar, pero yo creo que una de las cosas que el míster (Renato Paiva) nos ha dicho estos días es que tenemos que cuidar primero nuestro juego, ir por nuestras fortalezas, para que cuando sepamos a quién vamos a enfrentar buscar analizar el rival y hacer los últimos entrenamientos pensando en Tijuana o en América”, explicó.

“Después, América es el Bicampeón del fútbol mexicano, un equipo que por su historia, por su tradición hay que respetar siempre, por los jugadores que tienen. Y Tijuana que después de algún tiempo ha vuelto a jugar una Fase Final de campeonato, con Osorio que ha trabajado muy bien y son equipos que juegan de manera distintas”, concluyó Volpi.

Sigue leyendo:

–Partidos de fútbol hoy, en vivo: hora y TV de lo que puedes ver este jueves 21 de noviembre

–La FIFA confirma la presencia del Pachuca en el Mundial de Clubes 2025

–En la órbita de tres equipos: Gonzalo Pineda cuenta la verdad sobre su situación en la Liga MX