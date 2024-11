Jared Huffman reta a Raúl Grijalva, aliado de Puerto Rico, en la portavocía demócrata del Comité de Recursos Naturales

Nueva York – La presidenta del Caucus Hispano del Congreso (CHC), Nanette Barragán (CA-44) y el vicepresidente Adriano Espaillat (NY-13) respaldaron que el representante de Arizona, Raúl Grijalva, un aliado de Puerto Rico, permanezca como portavoz del Comité de Recursos Naturales.

Este miércoles, Jared Huffman, representante de California, expresó públicamente su intención de ocupar la posición de Grijalva, quien se retira de sus gestiones legislativas en el 2026.

“Cada miembro del Congreso tiene el derecho de buscar posiciones de liderazgo, y el representante Raúl Grijalva ha demostrado ser un líder dedicado y visionario. Como Miembro de Alto Rango del Comité de Recursos Naturales, ha sido un campeón de la justicia ambiental, derechos de los indígenas, latinos, minorías, y acción climática. Bajo su liderato se aseguró la Ley de Espacios Abiertos (Great American Outdoors Act) y la Ley de Justicia Ambiental para Todos (Environmental Justice For All Act), victorias históricas tanto para las comunidades ambientales y de primera línea, incluyendo las poblaciones latinas que durante mucho tiempo han soportado la peor parte del daño ambiental”, expusieron los líderes demócratas en un comunicado.

Las acciones de Grijalva en favor de Puerto Rico

En específico sobre Puerto Rico, destacaron el avance del “Puerto Rico Status Act” (H.R. 8393) aprobado por los demócratas en diciembre de 2022.

La medida dispone para la celebración de un plebiscito con el fin de resolver el estatus colonial de la isla entre las opciones no territoriales de estadidad, independencia y libre asociación.

“La incansable abogacía del representante Grijalva ha moldeado políticas críticas y acciones ejecutivas que han avanzado la resiliencia climática, la soberanía tribal y el acceso a agua y aire limpio. Notablemente, su trabajo en el Puerto Rico Status Act ofrece una oportunidad histórica para que la gente de Puerto Rico decida su futuro político”, añadieron los congresistas.

“Su liderazgo continúa teniendo un profundo impacto, asegurando que los latinos y comunidades marginadas sean escuchadas y apoyadas. Mientras él busca servir como Miembro de Alto Rango durante su último término en el Congreso, nosotros orgullosamente lo favorecemos, comprometidos en apoyar su continua batalla por justicia, equidad y oportunidades para todos”, puntualizaron.

El Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja, que se divide a su vez en cinco subcomités, es el que tiene la jurisdicción primaria sobre temas relacionados con Puerto Rico.

Grijalva, como líder de los demócratas en el comité, también ha liderado audiencias relacionadas con otros temas como la reconstrucción de Puerto Rico y el desempeño de LUMA Energy.

En el caso del Puerto Rico Status Act, Grijalva introdujo la segunda versión del proyecto de ley o el H.R. 2757, en abril del 2023. La legislación al momento suma co-auspicios de 86 demócratas y 16 republicanos.

El congresista de Arizona además fue clave en los $1,000 millones de la ley presupuestaria ómnibus firmada por el presidente Joe Biden, a finales del 2022, que se supone sean destinados para la instalación de placas solares a través del Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico o Puerto Rico Energy Resilience Fund (PR-ERF) que maneja el Departamento de Energía federal.

En mayo de este año, Grijalva, junto a la comisionada residente y ya gobernadora electa de Puerto Rico, Jenniffer González, encabezó una carta la Junta de Control Fiscal, ente federal que maneja las finanzas de la isla, pidiendo que se mantenga el Programa de Medición Neta para beneficio de los hogares cuya fuente principal de funcionamiento es a través de sistemas de energía solar en techos.

El programa hace que los sistemas de energía limpia sean menos costosos y más asequibles al reembolsar a las familias por la energía extra que producen pero no utilizan.

Por otro lado, Grijlava ha respaldado legislación para la salida de la Junta de Puerto Rico.

Grijalva coauspició el “TRUST for Puerto Rico Act of 2022” (HR 7409), presentado por Ritchie Torres, demócrata de Nueva York, que buscaba disolver la Junta a más tardar 90 días después de la certificación de dos presupuestos balanceados y no de cuatro.

¿Por qué Huffman quiere ser líder de la minoría demócrata en el Comité de Recursos Naturales?

En una carta a los demócratas en el comité, Huffman dijo que su interés es atender los riesgos de la Administración Trump, particularmente, a las medidas medioambientales encaminadas bajo el gobierno de Joe Biden.

“Con la onda expansiva de la agenda de los ‘Primeros 100 días’ de (Donald) Trump a punto de impactar a nuestros comités, el trabajo efectivo en los comités dirigidos por nuestros miembros de mayor rango será fundamental para limitar el daño de la agenda del Proyecto 2025 de Trump,avanzar nuestra agenda afirmativa, reforzar a los miembros en distritos difíciles y establecer contrastes que permitan a los demócratas recuperar la mayoría de la Cámara en 2026 o antes y hacer que Hakeem Jeffries sea el presidente de la Cámara, señaló en la misiva que reportó inicialmente Punchbowl News.

“Con ese imperativo como mi guía, yo humildemente les pido su apoyo para Miembro de Alto Rango del Comité de Recursos Naturales de la Cámara”, continúa el representante.

El legislador procede a destacar sus credenciales, particularmente, como abogado medioambiental y de derechos civiles.

“Mis prioridades serán acción climática, una Economía de energía limpia, protección y restauración de nuestro ambiente natural, justicia ambiental y equida para personas indígenas y comunidades de primera línea. Yo protegeré nuestras tierras públicas y los fundamentos de las leyes ambientales mientras trabajo para avanzar políticas serias y con base científica que beneficien a la gente y al ambiente. Mi larga trayectoria en todos estos asuntos es insuperable”, subrayó.

Huffman también mencionó los desafíos particulares que enfrenta el Distrito 2 que representa.

“Mi distrito experimenta algunos de los peores impactos de la crisis climática, incluyendo sequía extrema, fuegos devastadores, inundaciones, aumento en el nivel del mar, floraciones de algas tóxcas y pérdida de biodiversidad”, enumeró.

“Pero nosotros también somos conocidos por soluciones innovadoras y modelos de resiliencia— el primer y más grande proyecto eólico marino flotante, proyectos ambiciosos de gestión foresta incorporando soluciones naturales de Conocimiento ecológico tradicional para proteger las comunidades costeras y retener carbono, y más”, agregó.

En el documento, el congresista de California sugirió a los demócratas en el comité nombrar a Grijalva como “Miembro de Alto Rango Emérito”.

“Yo lo vería a él como un socio clave en guiar al comité por los retos y oportunidades por los próximos dos años”, expuso.

Grijalva preside el comité desde el 2019. Huffman se ha desempeñado como miembro de alto rango del subcomité de Agua, vida silvestre y pesca.

El demócrata dijo que su interés es mantenerse en la posición, pero que el asunto muy probablemente deberá ser decidido por los miembros del caucus.

