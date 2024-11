Delegada por la estadidad Zoraida Buxó asegura que le pidió cuentas a Trump sobre tema del estatus de Puerto Rico

Nueva York – Una de las delegadas por la estadidad en Washington D.C., Zoraida Buxó, dijo a El Diario que le pidió cuentas al presidente electo Donald Trump sobre el tema del estatus de Puerto Rico.

El intercambio de Buxó con el republicano se dio en el marco de un evento de campaña en Allentown, Pennsylvania, el pasado 29 de octubre, en el que la funcionaria endosó públicamente al entonces candidato.

Buxó contestó en exclusiva las preguntas de este rotativo sobre las conversaciones que ha tenido con Trump y su equipo referente a la condición territorial de la isla, y aseguró que el presidente está abierto a abordar el tema a pesar de que lenguaje que incluía la estadidad para Puerto Rico fue removido de la nueva plataforma del Partido Republicano.

Los planteamientos sobre el problema colonial de Puerto Rico se suman a otras inquietudes que la delegada espera exponerle próximamente a Trump como la permanencia y los gastos en los que incurre la Junta de Control Fiscal, organismo federal impuesto por el gobierno de Estados Unidos para manejar las finanzas de la isla desde el 2016.

Buxó se convirtió en delegada por la estadidad (shadow senator) para Puerto Rico luego de una elección especial en el 2021 en la que otras cinco miembros del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP) también fueron seleccionadas para abogar por esa fórmula de estatus en ambas Cámaras del Congreso.

El tema de los delegados por la estadidad ha provocado divisiones entre partidos y diversos sectores. Entre otras cosas, opositores cuestionan el gasto con fondos públicos para sueldos y gastos mientras Puerto Rico continúa en quiebra. El PNP, que convocó a la elección, defiende el destaque de la delegación bajo el argumento de que ayudan a hacer notar y avanzar la discusión del tema el estatus.

A continuación la segunda parte de la entrevista de Buxó con El Diario:

El Diario: “¿Usted ha hablado directamente con Trump sobre lo que me está diciendo o se lo ha manifestado nada más a los de su equipo?”

Buxó: “Lo de la Junta (de Control Fiscal) no lo hablé directamente con él cuando estaba ahí en Pennsylvania, pero sí tengo la intención de hacerle unos planteamientos por escrito”

El Diario: “¿Qué usted ha hablado directamente con Trump en términos de Puerto Rico?, porque cuando usted se paró allí en el mitin le dijo que había unos asuntos pendientes”

Buxó: “El sabía de qué se trataba porque, entre las comunicaciones que hubo con antelación, sabes que había mucha crítica de que se había reducido la plataforma del Partido Republicano y de que lo que se estaba hablando sobre los territorios, incluyendo a Puerto Rico, era de favorecer ‘su mayor participación política’, pero que no había un lenguaje directo en relación con la estadidad que sí fue abordado en unas enmiendas al reglamento (del Partido)…Dándole hacia adelante, cuando yo ya estoy involucrada, voy a Nevada, voy a Pennsylvania, y entro más en contenido con la campaña, le pido cuentas sobre esta situación del estatus. Y, aún cuando no quiero estar divulgando las interioridades de estas conversaciones privadas, sí te digo que me hicieron llegar la posición de Trump…y que dice ‘Resolución de Estatus de Puerto Rico’, y me fueron meridianamente claros que Trump se reafirmaba en eso”

El Diario: “El compromiso de Trump, ¿exactamente cuál es?, porque tenemos ahí un papel. En específico, ¿a qué se comprometió él en términos de Puerto Rico y el estatus?”

Buxó: “El lo que favorece es que se haga un proceso que sea justo, que no sea ambiguo y que esté dentro del marco de lo que constitucional, porque muchas ofertas se han hecho en el pasado que tienen reparos constitucionales; y, obviamente, que se siga el protocolo del Congreso, y que se incluyan alternativas como la estadidad. Hay unos detalles, tú sabes que el diablo está en los detalles, y eso será objeto de unas conversaciones posteriores, porque existen dos proyectos que han sido presentados. En la Cámara ha tenido apoyo bipartidista; en el Senado, no lo ha tenido. Pero yo pienso que es una buena pieza de punto de partida para hablar de lo que es su posición. Pero, tenemos que recordar que hay tantos asuntos que hay que atender que están afectando a la nación, la economía, las guerras, los problemas que están generando el descontrol de la inmigración. Hay que atenderlo todo y yo me voy a encargar que este asunto no quede inconcluso”

Documento provisto por Zoraida Buxó a El Diario sobre el alegado compromiso del presidente electo Donald Trump sobre el tema del estatus de Puerto Rico.

El Diario: “Yo la escucho y me parece como que sí y como que no”

Buxó: “Hay un compromiso con la discusión de ese tema. Eso sí”

El Diario: “¿Por parte de Trump?”

Buxó: “Sí, él no cierra la puerta. O sea, el decir, ‘mira, sacaron eso de la plataforma’, que eso significa que Trump no va a hablar de este asunto de Puerto Rico y que Puerto Rico va a estar olvidado, no. Yo no tengo la menor duda de que él va a atender el asunto. No te puedo decir, porque no hablamos a nivel de detalle ese de cómo atenderlo, pero yo espero darle seguimiento al asunto. Y, obviamente, el gobierno electo de Puerto Rico es republicano, así que espero contar con el apoyo de que sí que se atienda. Pero, yo creo que los puertorriqueños, que sí reconocen la importancia de terminar con la condición territorial, están de acuerdo en que hay que atender la parte económica, la parte de la electricidad, la parte de desarrollo en Puerto Rico…”

El Diario: “Como ‘shadow senator’ (senadora en las sombras) usted vio la situación con los republicanos. O sea, hubo mucho tranque en términos de los proyectos de estatus y fue difícil conseguir co-auspicios. Ahora estamos hablando que habrá mayoría republicana en ambos cuerpos. Con ese escenario, ya hay muchos anticipando que no va a avanzar el tema del estatus”

Buxó: “A mí me apena estas personas que dicen estas cosas o reporteros que ponen estos titulares desalentadores”

El Diario: “Pero, Buxó, es que eso son hechos, eso está ahí; la mayoría de los que están apoyando estos proyectos son demócratas”

Buxó: “Sí, pero el Senado va evolucionando. Yo estoy en desacuerdo con que no se atrevan (a abordar el tema del estatus); Marco Rubio, Rick Scott, y hay otros que tú pensarías, qué interesante que estas personas que no tienen en su estado una comunidad hispana significante apoyen que se atienda ese asunto. Son personas que ven el asunto de Puerto Rico como uno de seguridad nacional, y de que creen que Puerto Rico debe permanecer como parte de Estados Unidos, y dos, que la situación de tener ciudadanos americanos subyugados políticamente y sin representación en el Senado y la Cámara es antidemocrático y se tiene que abordar. Hay que seguir. Libre asociación es un concepto que no está bien definido a nivel del electorado de Puerto Rico. Yo creo que hay confusión. Yo creo que lo que deberían saber es que es independencia…Yo creo que, cuando venga el momento de la verdad, eso podrá ser un 25% a 75%; pero, definitivamente, Puerto Rico, la basta mayoría, va por la estadidad. Quienes conocen de los procesos de admisión de territorios, hubo territorios que fueron admitidos con un 37% del electorado a favor de la estadidad. Ese fue el caso de Nebraska. Ha habido territorios que han sido admitidos como estado, pese a que no han obtenido una mayoría como se ha expresado en Puerto Rico…”

El Diario: “Otro debate que hay es…supongamos que EE.UU. esté considerando admitir a Puerto Rico como estado; el argumento de que no van a aceptar un territorio como P.R., en este caso, con 30 y pico por ciento de personas que creen en la independencia (según los resultados del más reciente plebiscito criollo), porque eso lo que hace es que pone en riesgo a EE.UU. ¿Usted cree que eso es un elemento de peso entre los republicanos?”

Buxó: “Eso es una excusa. Eso es una excusa. Actualmente, en el estado de Texas hay de un 12% a 16% que creen en la secesión. Hay gente que todavía enarbola la bandera confederada y piensa en la independencia de la república de Texas. Igual tienes personas en Hawaii que tienen ese pensamiento. Lo importante es respetar los derechos de la minoría. Pero, en la democracia, en una república de gobierno representativo, la mayoría es la que manda, y en una democracia como la nuestra que tenemos voto directo…yo creo que Puerto Rico, yo te digo un 75%, puede ser más (los que voten por la estadidad), cuando los puertorriqueños entiendan lo que está en juego…”

El Diario: “En términos de esa votación simbólica presidencial que Kamala Harris obtuvo el 73% del voto, ¿usted cree que pueda generar un disgusto a nivel federal y en términos de la Administración Trump que tenga efecto en el trato que se le da a Puerto Rico?”

Buxó: “No, no. En el trato que se le da a Puerto Rico, definitivamente que no. El presidente preside para todos los ciudadanos americanos. No va a ser como lo que pasó en FEMA…que durante la tormenta (Helene en North Carolina) le estaban diciendo (a empleados) que donde vieran letreros de Trump no fueran allí. Yo espero que eso lo lleven hasta sus últimas consecuencias, porque eso no puede ser así. Yo no tengo ningún temor, y yo no suscribo eso que están diciendo que va a haber un trato distinto por una elección simulada”

El Diario: “Pero algunos republicanos sí temen que Puerto Rico pueda ser un estado demócrata. Estos resultados, ¿quizás no harán reforzar esa idea de que P.R. pueda ser un estado demócrata en lugar de republicano?”

Buxó: “Algunos, los que están a favor del ‘status quo’ y que quieren que la cosa siga igual lo van a utilizar. Pero, la realidad es que la gobernadora electa, el presidente del Senado electo, el presidente de la Cámara de Representantes, somos republicanos, y yo me considero una republicana de principios, de gobernanza fiscal responsable…Así que habrá quiénes lo usen para perjudicar a Puerto Rico en el avance que nosotros queremos tener para sacarlo de la condición territorial”

El Diario: “Un comisionado residente estadolibrista…también están anticipando que se le va a hacer más difícil a la delegación novoprogresista y estadista de Puerto Rico ir a abogar sobre el tema”

Buxó: “Yo te puedo asegurar a ti que habiendo estado también en la Cámara de Representantes, las relaciones que Jenniffer González cultivó son unas relaciones bien buenas y muy duraderas. El comisionado residente es nuevo; se ha declarado demócrata, pero yo no creo que hay ningún demócrata en la Cámara que crea que Puerto Rico deba permanecer bajo la Cláusula territorial. Y eso un poco también se lo ha dicho la congresista Nydia Velázquez, que no lo apoyó. O sea, va a estar empezando…Yo creo que tenemos que desearle suerte. Yo le deseo suerte a él, a la gobernadora electa Jenniffer González. Pero yo creo que si él se quiere convertir en un obstáculo, pues en un obstáculo se convertirá. Se supone que el comisionado residente ejerce su cargo para todos los puertorriqueños, y los puertorriqueños mayoritariamente hablaron de que querían la estadidad. El lo mínimo que puede hacer es no expresarse en contra de la estadidad, porque si no, tiene a un 58%, incluyendo personas de su propio partido (Popular Democrático) que le han dicho que mantenerse en esta condición de desigualdad no es lo que es”

