Maripily Rivera no estará en La Casa de los Famosos: All Stars 

La ganadora de La Casa de los Famosos 4, Maripily Rivera, confirmó que no estará en la edición del 2025, en la que reunirán a figuras destacadas que han pasado por “la telenovela de la vida real”, como es conocido este reality show de la cadena Telemundo.

El huracán boricua confirmó esta información en una entrevista con el medio local El Vocero.

“Sí me hicieron el acercamiento, pero sinceramente yo no estoy preparada para estar encerrada nuevamente, apenas estoy asimilando. No he caído en tiempo porque no he tenido mi tiempo para mí, unas vacaciones, lo que he estado es trabajando desde que gané la casa”, dijo.

Además, la puertorriqueña comentó: “Fue muy fuerte lo que viví, pero también le saqué provecho a que gané, lancé mis productos. No he parado desde el momento que lo hice, es una plataforma muy buena que se la recomienda a los demás, pero esta que está aquí no va a participar en el All: Stars porque en realidad tengo mucho trabajo, otros compromisos. Vamos a ver si me pueden ver en otra faceta, a lo mejor me pueden ver como animando, de panelista”.

Dijo que le gustaría ver a algunos compañeros de su temporada como Paulo Quevedo, Alfredo Adame.

Pero también hay otros exparticipantes de otras ediciones que le gustaría que repitan, como Niurka Marcos. “Me encanta porque ella es bien frontal como Maripily”.

Otra artista mediática que mencionó fue a Laura Bozzo, quien en su temporada se convirtió en la reina de internet.

Una sorpresa de la entrevista es que Maripily Rivera dijo que también le gustaría ver a Lupillo Rivera, con quien tuvo grandes diferencias en la competencia.

“Yo entiendo que Lupillo en la casa se mostró de una manera que no era y el entrar este año sería bueno que él demostrara el ser humano y el cantante, no la persona tan fea como se comportó, porque yo entiendo que ese personaje que él quiso y hacerse el más estratégico, que no lo era, porque fue Romeh, ustedes lo pudieron ver en el 24/7. Este es el momento de él de poder entrar y limpiar esa imagen y ese mal sabor con el que se quedó la gente”, destacó.

