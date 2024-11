‘Tengo mucho miedo’: Salvador Zerboni habla de su salud

Salvador Zerboni, actor mexicano, contó que enfrentó un momento difícil debido a que perdió la audición en uno de sus oídos. “Yo por dentro estoy devastado, estoy muy triste, tengo mucho, mucho miedo como nunca había tenido en mi vida”, afirmó a varios reporteros en el estreno de la obra Vidita Mía.

“Fue muy difícil para mí, imagínate que te duermas con salud y de repente despiertas sin poder caminar, con un vértigo que cada dos pasos caminaba y sin escuchar nada. Yo he sido la persona más sana en toda mi vida, me he cuidado mucho y pues bueno, no quise decir nada, mandé un poco de señales que estaba hospitalizado, pero no quise decir nada hasta saber de algún diagnóstico”, comentó.

El artista afirmó que ahora está en tratamientos. “Ellos no están seguros de que pueda recuperar (la audición) en el oído, pero yo estoy seguro de que la voy a recuperar, tengo mucha fe de que lo voy a hacer. He escuchado muchos casos similares, no hay nada parecido”.

Zerboni comentó que todo empezó el pasado domingo cuando estaba comiendo helado y de repente sintió un zumbido en el oído. “No le hice caso, eran las 11 de la noche, creo que ya dije, me da. Ya era muy tarde para mí y cuando desperté a las 6 de la mañana a correr, me caí de la cama, literal, me fui a gatas, literal, a vomitar al baño”.

El exparticipante de La Casa de los Famosos 2 explicó que tuvo que llamar a una ambulancia y varias personas lo apoyaron para llevarlo al médico.

“Me internaron de emergencia, no me dejaron moverme, por más que me inyectaron 20.000 y un cosas no han encontrado nada. Las tomografías y la resonancia magnética es para ver si tengo algún tumor, gracias a Dios no lo hay”, afirmó.

Dijo que otro síntoma es desangre, por sífilis, gonorrea o SIDA, pero no es algo que tenga.

“La cosa es que ya vimos todo y no han encontrado nada, lo cual puede ser bueno y al mismo tiempo malo, porque no sabemos qué es. Dicen que puede ser un virus y que cualquier persona se puede contagiar”, destacó.

Uno de los tratamientos que le han hecho al villano de varias telenovelas ha sido la inyección de cortisona. “Si me empiezan a ver un poquito más grandecito, más cachetón, espero no nos juzguemos”.

