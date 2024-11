Cynthia Klitbo revela que le vaciaron su cuenta bancaria en Estados Unidos

La actriz Cynthia Klitbo contó la difícil situación económica que está atravesando al revelar que fue víctima de una estafa en la que le vaciaron su cuenta bancaria en Estados Unidos donde tenía guardados todos sus ahorros, además de asegurar que no tiene trabajo y le preocupa pagar la escuela de su hija.

“Ha estado muy dura la situación porque aparte, cero cibernética, me engañaron como viejita que soy y me vaciaron la cuenta de mis ahorros de Estados Unidos. No importa, los bienes son para solucionar los males”, dijo la actriz, de 57 años, durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram.

Entre lágrimas, Klitbo compartió que su situación es tan compleja que se verá en la necesidad de poner a la venta uno de sus departamentos para poder seguir costeando la escuela de su hija, Elisa Fernanda.

La joven de 18 años audicionó en una universidad prestigiosa en Estados Unidos con Lady Macbeth y no obtuvo la excelencia, pero aspira a conseguir una beca del 75 por ciento de una colegiatura que al año cuesta $75 mil dólares.

“Estoy pagando hipotecas, tengo a la hija aquí en Estados Unidos. Se va a vender uno de los departamentos para garantizarle a mi hija su escuela… No tienen idea de cómo me siento. He pasado muchas noches en vela, pero afortunadamente siempre ahorré en tabiques, entonces llegó el momento de vender uno de ellos”, agregó Klitbo.

Previamente, la actriz de ‘El Privilegio de Amar’ y ‘La Dueña’, habló con su hija y en caso de que su plan no resulte como espera, regresaría a México para continuar con su formación académica, y una vez que vuelva su estabilidad financiera podría volver al extranjero para realizar posgrados u otros estudios.

La actriz afirmó que todos sus ahorros se fueron y que no suele usar ropa ni accesorios caros debido a que su prioridad es pagar la educación de Elisa, a quien ha criado sola.

En medio de su crisis financiera y después de terminar su participación en la telenovela ‘La Historia de Juana’, la actriz no ha podido encontrar trabajo, ya que estaba a la espera de que iniciara la tercera temporada de ‘Lalola’, la cual se aplazó en medio de la fusión de Televisa y Univision y las elecciones de México y Estados Unidos.

“Confío en Dios en que pronto vamos a tener un trabajo, porque estábamos esperando una producción que, desafortunadamente para todos mis compañeros, ha sido muy fuerte para todos. Nos quedamos muchas personas desempleadas. No me queda más que orar”, compartió Klitbo.

